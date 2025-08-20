Lara Guerra 20 AGO 2025 - 23:10h.

Conchi tiene 53 años, es celadora y llega desde Jaén hasta ‘First Dates’ para buscar a su otra mitad. La soltera es una amante de su trabajo y en sus ratos libres le gusta hacer senderismo y dedicar el tiempo a las motos. En el amor, se fija en el físico primero, pero también busca “un niño apañado, cariñoso y romántico”.

Su cita es Félix, un hombre taxista de 55 años que ha llegado con una camiseta de motos porque es una de sus mayores aficiones. Nada más verlo, Conchi le ha dicho que se ha ganado un punto, sin embargo, al programa le ha confesado que le hubiera gustado que viniese “más pijo”; con una camisa, chinos y zapatos. Desde la barra del restaurante, la pareja no ha dudado en hablar sobre la pasión que comparten y sobre los nervios de esta primera cita hasta que Carlos Sobera les ha interrumpido para poder acompañarlos hasta la mesa donde van a poder conocerse mejor.

Los solteros han hablado sobre sus anteriores parejas y ambos han coincidido en estar divorciados y tener hijos. Asimismo, tras finalizar este tema, Conchi quería saber si su cita hacía algún deporte porque le veía buen físico y porque “los hombres que conozco de 55 años, casi todos están gorditos”. Félix le ha contado que va al gimnasio y que le gusta hacer pádel.

Félix, sobre lo que busca en una pareja: "Simplemente quiero a alguien normal, pero no lo he encontrado"

Por otro lado, sobre sus gustos musicales, al soltero le encanta la música rock y pese a no coincidir en este aspecto, Conchi se ha mostrado por la labor a seguir conociéndose. De nuevo, la pareja habla sobre las relaciones y lo que buscan; Félix quiere a alguien “normal”, llegar hasta el fin de sus días con esa persona, pero de momento piensa que “no lo he encontrado”. Conchi le ha aclarado que ella tiene sus mismas intenciones.

Tras esto, las miradas se han convertido en las protagonistas de la cena y Conchi ha sentido que entre ellos hay una bonita química. Una vez la cena ha terminado, la pareja ha podido pasar a una sala más íntima donde dar rienda suelta a su amor y…¡El beso ha llegado! Y no sólo eso, los solteros se han dejado llevar a través de una bachata muy romántica.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de saber si la conexión entre Félix y Conchi puede llegar algo más. Finalmente, el soltero no tiene dudas en querer avanzar con ella y Conchi con una sonrisa de oreja a oreja tampoco se ha resistido a decir un sí rotundo a conocer a su cita.