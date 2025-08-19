Lara Guerra 19 AGO 2025 - 23:11h.

Paco tiene 79 años, fue técnico de electrónica y llega desde Guadalajara para encontrar el amor en ‘First Dates’. El soltero asegura que siempre ha tenido suerte en el amor porque cada mujer que le ha gustado siempre la ha conseguido. No se considera con un físico potente, pero piensa que con sus palabras se gana a las personas.

El hombre le ha confesado a Carlos Sobera que cuando tuvo su época de arreglar televisiones en los domicilios, en ocasiones triunfaba también con las mujeres que había en cada una de ellas; una historia que ha dejado completamente en shock a nuestro presentador.

En el amor, Paco busca una persona con la que poder hablar y que exprese lo que siente porque le gusta “el diálogo”. Y parece haber llegado su suerte porque por las puertas del restaurante aparece María, una empresaria jubilada de 76 años que confiesa hablar “hasta por los codos”. Ahora mismo es una mujer que no tiene aficiones porque está a gusto en su casa, ve su televisión, cena y se va a dormir.

Las primeras impresiones no parecen ser las mejores, mientras que María le ve muy bajito, Paco ve a María un poco “dejada”. Ya desde la mesa la pareja comienza a conocerse un poco más a fondo y han hablado sobre relaciones pasadas y sobre sus hobbies favoritos. Paco le ha contado que va a bailar a centros de mayores y que conoce a mujeres, pero ve solo a algunas que quieren que las mantengan o que sólo buscan sexo; algo que ha dejado petrificada a María.

Ella ve el sexo como algo más de jóvenes y el soltero, que no está de acuerdo con María, le ha confesado que él aún no necesita tomar nada para poder mantener relaciones. Sin embargo, la jubilada tiene claro que “no me lo creo”.

Paco, sobre las relaciones sexuales: "Para mí son un 50 por ciento de la relación"

Tras esto, la conversación ha entrado en un momento de silencio dónde Paco le ha pedido que le contara cosas de ella porque siente que es él el que dirige toda la conversación. De nuevo, Paco hablaba sobre la importancia del sexo en la pareja, que lo sitúa en un 50 por ciento de la relación y María asegura que tuvo incluso una relación en la que no compartía cama con su pareja; esto no ha gustado a su cita porque se considera “amoroso y muy sexual” y ve que ella no es así.

Por otro lado, la soltera le ha comentado lo mucho que le gusta estar en casa, cuidar de sus cosas…y aquí se ha ido la poca magia que había en la pareja porque él le ha confesado que es un desastre en este aspecto.

La decisión final de los solteros

Tras una velada donde ha habido varios rifi rafes y la conexión no se ha percibido, ha llegado el momento de que cada uno de los solteros confiesen si quieren seguir conociéndose o si simplemente se queda en una amistad. Paco tendría otra cita para poder conocerla más a fondo porque le ha parecido que la cita ha sido poco tiempo, sin embargo, María no quiere otra cita porque no es su prototipo de persona.