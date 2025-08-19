Lara Guerra 19 AGO 2025 - 23:01h.

Salvi tiene 46 años, es administrativo y llega desde Murcia para encontrar el amor bajo las manos de ‘First Dates'. En su tiempo libre le gusta hacer deporte, tener su rutina y cantar canciones de Eros Ramazzotti.

Por la puerta aparece Marta, una mujer de 36 años, cajera y reponedora de Murcia que se considera antisocial. Nada más llegar el soltero le ha cantado una canción de su cantante favorito y al girarse, la primera impresión de Marta no ha sido nada buena: “No me ha gustado nada, me quiero ir”. En cambio, a Salvi le ha encantado porque le ha parecido muy guapa.

Tras esto, Carlos Sobera les interrumpía para poder acercarles hasta la mesa y que la pareja pueda conocerse un poco más. Comienzan a entablar la conversación y lo primero que ha hecho Salvi es preguntarle sobre lo que busca en ‘FD’; ella quiere estabilidad y él busca conocer a Marta porque le ha gustado mucho su timidez.

El zasca de Marta al escuchar que Salvi no tiene hijos: "Normal que no tenga"

Asimismo, el soltero le ha confesado su gran pasión por los tobillos, pies, hombros y labios. Marta al escuchar esto se quedaba callada frente a él, pero por detrás le ha aclarado al programa que “no me gusta nada de nada”. Por otro lado, Marta le ha contado que tiene dos niñas y él ningún hijo, a lo que ella le ha contado al programa que “normal que no tenga”, asegura entre risas.

Cuando han llegado los postres, Salvi ha querido compartir con ella el suyo y ha querido también probar el de ella, pero Marta que ha confesado ser escrupulosa, ese gesto de su pareja no le ha gustado nada.

Después de una cena con un feeling casi inexistente, la pareja compartía un momento de música en la sala de ‘intimidad total’ del programa. Salvi ha intentado por todos los medios sacar a bailar a Marta o al menos poder acercarse algo más a ella y pese a que lo ha conseguido, a la soltera no le ha gustado nada porque “se arrimaba demasiado. A mí los roces no”.

Cuando ha llegado el momento de pagar la cena, el murciano ha querido invitarla con el objetivo de que haya una segunda cita, sin embargo, Marta confiesa al programa su sorpresa ante este gesto: "Pero ¿Cómo me invita si sabe que le voy a decir que no?”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros; Salvi le gustaría tener una segunda cita con Marta porque le ha gustado, la ve como una chica tímida, pero que puede llegar a conocerla mejor. Por la parte de la murciana, no quiere tener otra cita porque no ha sentido “feeling”, ni conexión como para poder tener otra cita.