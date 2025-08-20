Lara Guerra 20 AGO 2025 - 22:54h.

Daniel tiene 24 años, es estudiante de integración social y llega desde Granada para encontrar a su media naranja con la ayuda de ‘First Dates’. El soltero es un amante de los libros y la escritura, y no ha dudado en dejar sobre un papel unas palabras hacia su futura cita.

Su cita es Diana, una joven de 19 años, violinista, que llega desde Madrid asegurando ser virgen pero mentalmente muy creativa. Tiene ganas de crear un templo de ella misma desnuda para que vayan sus amantes a hacer el acto. Desde la barra del restaurante, la soltera ha podido leer unas frases que le ha dejado Daniel; algo que le ha gustado mucho a Diana: “Es muy romántico”.

Tras esto, Carlos Sobera la acompaña hasta la mesa donde va a poder conocer más en profundidad al escritor. Una vez sentados, la soltera ha querido conocer el motivo que le ha llevado a Daniel hasta el programa; él le ha confesado que fueron sus amigos los que le dieron la idea porque de normal es una persona tímida.

Diana sobre la falta de carisma de Daniel: "Con su aura no he notado que tenga carisma"

Por otro lado, la pareja ha hablado sobre relaciones pasadas y ambos coinciden en no haber tenido nunca una; en este momento a Diana se le ha caído una perla que llevaba en la cara y Dani ha aprovechado para decirle lo guapa que está con y sin ella. Pese a este gesto tan bonito del soltero, ella confiesa al programa que le falta un poco de carisma: “Con su aura no lo he notado”

La conversación continúa y la violinista le ha preguntado qué es lo imprescindible que debe tener una persona para poder entablar una relación, y como buen amante de los libros; Daniel se lo ha mencionado. Le ha dicho lo mucho que le gustan y de hecho le ha desvelado que, si le dan a elegir entre comer o leer, se quedaría sin dudarlo con la segunda; un dato que ha dejado tan alucinada a Diana que solo ha emitido un “wow”.

En la misma línea de la conversación sobre los libros, la madrileña le ha comentado que no siente esa pasión que él tiene y ha pensado que tal vez eso sea “un menos uno” para él; a lo que el propio soltero le ha afirmado que sí. Sin embargo, pese a esto, la pareja sigue poniendo de su parte para seguir conociéndose y Diana reconduce la conversación.

Sobre sus máximas fantasías, Daniel a nivel sexual confiesa que “no lo he experimentado mucho”, un dato que a la violinista no ha parecido encantarle porque “no me pone mucho”, confiesa entre risas. La soltera no ha dudado en confesarle el sueño de su templo y su cita muy impresionado ha confesado que le parece una auténtica “locura”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de Daniel y Diana, ella siente que podrían tener una segunda cita como amigos, pero no como pareja porque siente que son personas muy diferentes. Daniel coincide en lo que dice ella y decide no seguir conociéndola.