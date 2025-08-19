Lara Guerra 19 AGO 2025 - 23:30h.

Ángeles tiene 64 años, es limpiadora y llega desde Barcelona con ganas de ilusionarse en ‘First Dates’. En el amor ella siempre ha esperado algo más y busca un hombre que sea extrovertido, cariñoso, atento y romántico. Su cita es Jesús, un camionero de 60 años al que le gusta cuidarse; tiene ganas de enamorarse y de sentirse correspondido.

Jesús se ha visto sorprendido no sólo por la belleza de Ángeles sino por los dos detalles que le ha traído: “Me ha encantado, pocas mujeres hacen eso”, confiesa. A la soltera no le ha parecido ni guapo ni feo, pero tampoco ha tenido esa chispa que imaginaba tener.

Tras esto, Carlos Sobera les interrumpía para acercarles hasta la mesa donde compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro. La conversación fluía y Jesús le ha comentado que le gusta hacer rutas por la montaña y no ha dudado en proponerle algún plan de ese estilo de cara al futuro. Además, el soltero explica que toda su vida ha estado con los camiones y esto a Ángeles no le ha convencido porque “vive en un pueblo y no sé”.

Cuando la soltera escuchaba estas propuestas ha confesado al programa que tal vez su forma de actuar ha podido confundir a su cita. Asimismo, la conversación se iba hacia el tema sexual, Ángeles confiesa que para ella es importante y Chus piensa que hay que compartir todo, se necesita feeling y no sólo sexo.

Ángeles confiesa al programa el motivo por el que no ha besado en la boca a su cita: "Si me hubiese gustado, se lo habría dado"

Después de acabar la cena, la pareja ha abierto los papeles sorpresa en la sala de intimidad total de ‘First Dates’, uno de ellos ha sido darse un beso, pero Ángeles se lo ha dado en la mejilla y ha confesado al programa que si de verdad le hubiese gustado se lo hubiese dado a en la boca.

La decisión final de los solteros

Para finalizar, la pareja ha estado compartiendo un momento de baile bajo una canción de Shakira donde a Chus se le veía realmente emocionado con su cita, pero ha llegado el momento de conocer la decisión final de ambos… ¿Habrá match? Jesús lo tenía claro, tendría una segunda cita porque “es una señora de los pies a la cabeza”, pero Ángeles, pese a verle un gran caballero; “no he sentido la chispa” para tener otra cita.