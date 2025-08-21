Lara Guerra 21 AGO 2025 - 22:51h.

Descubre al completo la cita de Sela y Víctor

Un soltero se queda estupefacto ante la neurodivergencia de su cita: “Me lo tendría que volver a explicar en otro idioma”

Compartir







Sela tiene 18 años y llega desde Mérida para buscar en ‘First Dates’ a su persona ideal. En el amor, le encantan los piropos porque le parece la mejor forma de expresarlo: “Es un pilar para una relación”, asegura. Actualmente está terminando los estudios de Bachillerato y quiere hacer un grado de diseño gráfico. En el amor se considera una persona muy intensa y en ocasiones, celosa.

Víctor es su cita de esta noche, un hombre de 27 años, de Madrid que siempre necesita escuchar podcast o música porque el silencio le hace sobre pensar. Desde el primer momento que se ha encontrado con Sela le ha parecido muy atractiva y la diferencia de edad no les ha supuesto un impedimento para ninguno de los dos. Sin embargo, la soltera no ha dudado en comparar a su cita al verle con un personaje de videojuegos: “Me parece que es un NPC”

Tras esto, la pareja ha hablado sobre gustos musicales, y mientras que ella ha elegido el Punk, entre otros, Víctor le ha nombrado varios grupos que ella le ha definido cómo “muy básicos”. Después, Carlos Sobera les ha acercado hasta la mesa donde podrán descubrir si están hechos el uno para el otro.

Pese a que la pareja ha encontrado su primera discordancia en la música, parece que al hablar de a qué se dedica cada uno, la conversación ha girado hacia un buen puerto. Sela le ha contado a su cita lo mucho que le gustan los videojuegos y que se quiere dedicar a ello, ante esto Víctor no ha dudado en interesarse por conocer cuáles son los favoritos de la de Mérida. Después de nombrar el de cada uno, Sela ha confesado al programa que ella es “mucho más friki” y que le supera “con creces”.

Víctor se sincera al hablar de los piercings de su cita: "Me gusta la cara más despejada"

Después, los solteros han conversado sobre lo que les gusta hacer en su día a día y en su tiempo libre, a la de Mérida le gusta jugar y hacerse piercings, algo que no ha agradado mucho a su cita, la cual ha confesado al programa que “le veo demasiados, me gusta más una cara despejada”.

Por otro lado, la de Badajoz, le ha preguntado a Víctor sobre qué piensa acerca del feminismo, a lo que él ha respondido que le parece “estúpido” porque simplemente son “mujeres al poder sin empoderarse”. Asimismo, la conversación cogía el camino de la política y para explicarle sus ideales, Víctor le ha nombraod el color verde, y Sela, que ha adivinado el partido político ha confesado que “es lo peor que me podía pasar porque es facha”.

La decisión final de los solteros

Pese a que la falta de química entre los solteros es bastante evidente, ha llegado el momento de conocer la decisión final de ambos. A Víctor no le gustaría tener una segunda cita por ser una persona demasiado excéntrica y a Sela le parece una persona “facha y aburrida”.