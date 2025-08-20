Lara Guerra 20 AGO 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Nana y Roberto en 'First Dates'

Un soltero se queda estupefacto ante la neurodivergencia de su cita: “Me lo tendría que volver a explicar en otro idioma”

Compartir







Nana tiene 20 años, es estudiante de bellas artes en Granada y llega a ‘First Dates’ con ganas de encontrar el amor. Le cuesta definirse con algún tipo de etiqueta y en el amor cree que se enamoró una vez, sin embargo, hubo falta de compromiso por la otra persona y todo quedó ahí. Le gustaría una persona que respire y que sea respetuosa.

Por la puerta llega Roberto, un joven de 26 años que se considera una persona creativa e inquieta. Nada más ver a Nana, el soltero asegura que le ha gustado porque “le ha entrado por los ojos”. Desde la barra del restaurante, la pareja comienza a conocerse hablando sobre a lo que se dedican, a Roberto le ha encantado que su cita se dedique a las artes porque es “una espinita” que él tiene de siempre.

Laura Boado los interrumpe para acercarles hasta la mesa donde van a poder conocerse mejor y ver si pueden llegar a algo más. La primera conversación la ha conducido Nana queriendo conocer la edad de su cita; el soltero le saca 6 años y a ella le ha parecido demasiado porque en el punto de vida en el que está prefiere a alguien que “como mucho me saque tres años”.

Sobre sus hobbies, Nana hace tatuajes y uñas, y estética en general; además es autodidacta. Roberto le ha confesado su gran pasión por hacer videos de Youtube doblajes y graba a gente de K-Pop. Ante esto, la estudiante de Bellas Artes ha mostrado su negativa al programa porque cree que promueven “la anorexia”.

Tras esto, la conversación comenzaba a escasear y el silencio se convertía en el protagonista de la cena. La soltera no ha dudado en explicar al programa que cuando la persona no le atrae, se queda sin saber de qué hablar. Roberto ha notado está ausencia de palabras por parte de Nana y siente que “no tiene interés”. Una vez han terminado la cena, los solteros han pasado a otra sala del restaurante donde el soltero le ha demostrado sus dotes musicales cantando una canción, algo que la soltera ha definido como una cita “catástrofe”.

La decisión final de los solteros

Roberto tiene claro que tendría una segunda cita con Nana para poder seguir conociéndola, sin embargo, ella ha dicho que no porque “no eres de mi tipo”.