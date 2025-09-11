Una soltera de 'First Dates', perpleja ante la negativa de su cita: ''Me ha descuadrado eso de ti''

First Dates 11 SEP 2025 - 23:30h.

Descubre cómo ha sido la cita entre Abel y Tania

Una soltera le da calabazas a su cita de 'First Dates' por no entender "el mundo de la divergencia": "Ahora investigaré más del tema"

Compartir







Abel tiene 37 años y llega desde Sevilla a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor. Nuestro soltero busca una chica que tenga como prioridad el autoconocimiento, su mundo interno y la integridad como persona. Cenará con Tania, de 32 años, que lo ha pasado muy mal en el amor, pero asegura que está empoderada.

Tania y Abel se han llamado la atención nada más verse y durante la cena se abren y comienzan a conocerse un poquito más. Ella le ha confesado a él que lleva nueve meses soltera después de una relación de cinco años y él le ha contado que lleva ya cuatro años soltero porque ''se ha acomodado''.

Desde el primer momento, ambos muestran una actitud abierta y sincera. La conversación fluye con naturalidad y comparten no solo experiencias pasadas, sino también reflexiones personales que les permiten conectar a un nivel más profundo. Parece que ambos muestran interés por conocerse sin prisa, respetando los tiempos del otro.

Su cita ha ido viento en popa, tanto que ambos se han ido a solas a una sala del restaurante y a ella le ha tocado un pergamino que incitaba a ambos a besarse, pero él ha sido sincero detrás de las cámaras: ''Si me hubiese nacido el besarla, lo hubiera hecho, pero no me ha nacido''.

Ella ha confesado que hay algo que le atrae de Abel, pero también va con cuidado: ''Creo que no quiere amarrarse a nadie, creo que él es para él nada más'', y él se ha desecho en piropos hacia ella.

La decisión final

Llegado el momento de tomar una decisión, Abel ha sido el primero en pronunciarse sobre si le gustaría tener una segunda cita con Tania o no: ''Segunda cita como pareja no, pero como mujer, como amiga, me parece espléndida , me parece una tía con una inteligencia emocional brutal, pero siento que estamos en caminos distintos''.

Ella por su parte, ha confesado que sí le gustaría tener una segunda cita con él: ''Me hubiese gustado, me has gustado, pero creo que tú no estás preparado para tener una cita con nadie. Es lo que me ha descuadrado un poco de ti'', tras sus palabras, ambos se han reído y se han dedicado unas bonitas palabras.