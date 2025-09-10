First Dates Madrid, 10 SEP 2025 - 23:15h.

Valero y Jany no han congeniado al cien por cien pese a las intenciones de la última en seguir conociendo a su cita

No todas las citas de 'First Dates' transcurren con tanta diversión como la de Paco y Julia -que han vivido unos momentazos gracias a la espontaneidad del septuagenario-. Entre Jany y Valero ha existido cierta complicidad en un primer momento, pero poco a poco ha ido desapareciendo cuando han hablado de su personalidad.

Valero, como es conocida Kuni, tiene 26 años y estudiante de magisterio en Madrid. Nada más llegar al restaurante, ha mostrado cómo es su personalidad. Se define como divergente, una persona que se aleja de lo estricto de los estándares de la sociedad. Además, es bastante tímida, de ahí que haya sorprendido a Carlos Sobera trayebdo su diario al programa.

Valero, dispuesta a transmitirle sus emociones a Jany a través de la escritura

"A veces no hay nada que preguntar por la voz, pues a través de la escritura también me comunico. A veces la timidez puede con mis palabras por lo tanto utilizo otros recursos", relata al presentador. "Me apunto todo, mis pensamientos... dibujo aquella cosa que veo en ese momento", añade. Valero ha decidido dejarle un detalle a su cita. El pequeño regalo consistía en una elaboración artística donde se hacía honor al programa. Digamos de que su personalidad ha quedado bien clara en un primer momento.

Jany, por su parte, se presentaba en 'First Dates' como "'La mona calva'", porque en Cuba era la que más diversión difundía en sus grupos sociales, todo lo contrario de lo que es ella ahora. "Y lo de calva fue porque lo primero que hice cuando llegue a España fue raparme", apostilla. Jany agradece a nuestro país sus ganas de vivir la vida. "España me ha devuelto la autoestima y la felicidad", dice.

Una y otra han tenido una cita de lo más inesperado. Por un lado, han conversado sobre sus gustos. "A nivel sentimental no conecto con los chicos pero sexualmente si", señalaba Jany. Valero aseguraba por su parte que solamente tuvo una relación con una chica, pero que fue bastante intensa. Esta asegura que la soltera le ha dejado con sabor de boca, ya que esperaba a uan chica que tuviese más experiencia con las mujeres.

Valero ha decidido rechazar a Jany porque considera que le falta más conocimientos en la "divergencia". "No quiero que me exijan una situación normal. Quiero alguien así que también se adentre en mi mundo, porque me he adentrado en el mundo de los demás pero nadie se ha adentrado en el mío", le transmitía a Jany.

La cubana compartía que ella sí tendría una segunda cita pero, al ver el disgusto de la otra, le confiesa que va a hacer todo lo posible por profundizar en la divergencia. "Ahora investigaré más del tema", le aseguraba.