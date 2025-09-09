First Dates 09 SEP 2025 - 22:56h.

Descubre la cita de Noelia y Elvis en el restaurante de 'First Dates'

Un soltero llega a 'Fist dates' casi desnudo y deja a cuadros a su cita: "No me dio tiempo a vestirme"

Compartir







Noelia, tiene 27 años, es esteticista y llega desde Madrid para encontrar el amor en 'First Dates'. Se considera una persona con carácter y en relaciones cree que "el mercado está muy mal" porque se aburren rápido. Busca un chico moreno, con sonrisa bonita, que no sea "heterobásico", que sepa cocinar, limpiar y que no gaste su dinero en salir de fiesta.

Por las puertas del restaurante de Carlos Sobera llega Elvis, un agente de marketing de 27 años que se siente muy atraído por las mujeres europeas. Nada más encontrarse con su cita, los halagos no dejaban de aumentar: "Tiene un cuerpo, cara y pelo muy bonitos", asegura.

Sin embargo, la reacción de Noelia no ha sido tan positiva como la de Elvis, ya que al escuchar que solo lleva en el país cuatro o cinco meses, ella no ha dudado en pensar que "este no quiere nada serio". Físicamente sí que le ha gustado por su boca y su pelo, pero de altura cree que "le falta un poco más". Tras las primeras presentaciones, Laura Boado les acercaba hasta la mesa donde la pareja va a disfrutar de una velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro.

Noelia, sobre Elvis: "Le veo muy inmaduro y en otra etapa"

Ya desde la mesa, Noelia le cuenta que trabaja en una clínica de estética y él le ha confesado que estaba estudiando, pero que ahora quiere adaptarse a la ciudad. Estas palabras no ha agradado mucho a la soltera porque ha visto en él inmadurez porque está "en otra etapa". Aprovechando que Elvis lleva poco tiempo en España, Noelia le ha preguntado si tiene muchos amigos en el país, él le ha confesado que no, y no se esperaba que ella le soltara un zasca: "Mejor porque los dominicanos sois mala influencia, les gusta mucho beber".

Elvis no ha dudado en afirmar al programa que a los dominicanos sí les gusta beber, pero que también son personas "trabajadoras y honestas". Además, asegura que la reacción de Noelia le ha parecido "algo rara".