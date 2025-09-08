Miguel Salazar Madrid, 08 SEP 2025 - 23:00h.

Hay ocasiones en las que el 'feeling' es inexistente en una cita. Prueba de ello es el encuentro que han tenido Judith y Alberto en 'First Dates', donde han vivido una experiencia un tanto incómoda. Todo comenzó con mal pie cuando el joven de 36 años, que trabaja como agente funerario en Barcelona, no recibía con buen gusto la vestimenta de su cita, otra joven un año menor que él que es contable en una empresa.

El chasco que se ha llevado Judith

"Al ver a Judith no me ha gustado porque va de negro y es ruina", compartía en privado Alberto. La otra no sabía a lo que se iba a enfrentar, ya que reconocía que estaba dispuesta a recibir a una persona 'vitamina' con ganas de divertirse y sonreirle a la vida. "Me gusta la gente que sepa y entienda lo que es el espacio entre las personas", comentaba.

Durante la cena, Alberto le preguntaba que por qué se vestía "de negro". "¿Los ángeles van de luto?", le cuestionaba. En un primer momento, la barcelonesa se ha tomado con humor las reacciones de su cita -algo que no ha faltado en la cena entre Manel y María del Mar-. "Sabía que eras funerario y digo vamos a enlazar el tema", señalaba entre risas. "Has venido de luto", le volvía a replicar Alberto.

De un momento a otro, la conversación ha ido cambiando de tono y para Judith ya eran un tanto incómodos los comentarios del soltero. Por eso decide escaparse en mitad del encuentro y realizar una llamada a alguien de confianza. "No me gusta nada, os vais a reír de mí... Estoy hasta incómoda", comenzaba diciendo en la llamada. "Desde que lo he visto entrar no me ha cuadrado", agregaba.

"Creo que mala suerte no doy, tengo a mi alrededor a gente muy guay", aseguraba ella. Cuando volvía a sentarse en la mesa, Alberto señalaba que "los ángeles van de negro". Según explica Carlos Sobera, lo que estaba sucediendo en Alberto era un episodio de "melanofobia", que no es otra cosa que "el miedo al color negro". Judith ha terminado perdiendo la paciencia y por eso, ha decidido pedir ayuda en plena cena a la camamera, protagonizando un momento tan increíble como el que ha vivido Daniel al ver a su cita en ropa interior nada más llegar a 'First Dates'.

"Te quiero decir una cosa porque me sabe fatal. Que me voy a ir, estoy súper incómoda y no hay 'feeling'", le transmitía.

Alberto aseguraba que "va de luto". Pero la soltera insistía en que no estaba pasando un buen rato y le pedía a Alberto que se quedase. "Con buen rollo", aclaraba. "Es una chica que no se quiere porque vistiéndose así ningún ser humano se puede querer", comentaba en privado Alberto.