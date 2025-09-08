Miguel Salazar Madrid, 08 SEP 2025 - 22:20h.

Mario ha dejado sin palabras a su cita de 'First Dates' a la primera. Nada más llegar al restaurante, el joven creador de contenido ha decidido sorprender hasta al mismo Carlos Sobera con escasa ropa. El brasileño de 26 años ha aterrizado con un calzoncillo y calcetines porque, tal y como él explica, se le había olvidado ponerse lo demás. "No me dio tiempo a vestirme", le explica al presentador cuando le pregunta qué le ha pasado.

Pero al que ha dejado de verdad alucinado ha sido a su cita. Mario mostraba su esencia en este primer momento y Daniel, un colombiano de 29 años que reside en Lanzarote, la ha captado. "Ha empezado a ponerse la ropa y digo, con este chico hay que tener cuidado". comenta en privado Daniel. A continuación, el joven ha ayudado a Mario a vestirse.

La primera reacción de Mario al ver a su cita

En un primer momento, Mario no ha tenido mucho 'feeling' con Daniel. "Es un chico muy bonito pero no me pone muy cachondo", opinaba. Sin embargo, poco a poco la situación iba cambiando conforme iban hablando.

En la cena existían conversaciones de todo tipo. Desde algunas más profundas como los sueños y aspiraciones de cada uno, hasta otras más subidas de tono como cuando Mario le pedía que si se podía quitar la sobrecamisa que llevaba puesta. Daniel ha llegado con un claro mensaje: "mi sueño es ser padre". El otro no daba crédito con su afirmación, porque aseguraba que por ahora no era su aspiración ya que desea conocer personas y visitar países. "Tener hijos no me va a permitir vivir estas cosas", le contestaba.

Cuando han charlado sobre sus profesiones, Mario ha ido poco a poco estando más convencido de que Daniel tiene algo que le atrae. "Hablamos de todo, pude conocer un poco más de él", compartía. Luego, uno y otro han vivido un momento lleno de sensualidad en una sala donde también han acudido Hermeregildo y Toñi para darse un beso de lo más apasionado. En una carta, Mario leía: 'Dale a tu cita un beso'.

El brasileño decidía así acercarse a sus orejas, a su mejilla, para luego ir al cuello. Eso sí, no pasa en ningún momento por su boca incumpliendo la orden que le había dado el juego. Daniel, por su parte, debía "morderle el onbligo" a su cita. Ahora bien, ¿llegarán a un acuerdo en su decisión final u ocurrirá algo parecido a la nefasta experiencia entre Judith y Alberto?

"Sí tendría una segunda cita, me lo he pasado muy bien", contestaba Daniel. Mario, por otro lado, también estaba dispuesto a seguir conociendo al soltero tras su encuentro en 'First Dates'. "Eres un chico muy bonito que tiene muchos asuntos para conversar", le argumentaba.