El zasca de un soltero de 'First Dates' al rechazarle a su cita un beso de película: "Piquito de amigo"

María tiene 26 años, es estudiante de canto y llega desde Ceuta para encontrar el amor en ‘First Dates’. Nada más ver a Carlos Sobera, la soltera no ha podido evitar emocionarse al verle y confesarle que es “muy fan” de él y del programa; el presentador al escucharlo no ha dudado en darle un gran abrazo.

La soltera le ha contado que estudia canto porque su mayor sueño es ser artista como Malú. En el amor se enamora fácil y tuvo una pareja, sin embargo, no salió bien. Le gustaría que su cita sea atractiva, “con dinero y futuro”, un dato con el que Sobera no ha podido evitar reírse. Su cita es Adrián, un albañil de 30 años que llega desde el Puerto de Santa María para encontrar el amor. En su tiempo libre le gusta estar con sus amigos, salir y hacer tiktoks. Otra de sus mayores pasiones es montar a caballo.

La primera reacción de Adrián al encontrarse con su cita: "Es guapa, hermosa y bonita"

Tras esto, Carlos Sobera le acercaba hasta la mesa donde María le espera, y su primera reacción ha sido increíble porque le ha parecido “guapa, hermosa, bonita”, y ella no se ha quedado atrás: “Es muy guapo”. La conversación ha empezado entre piropos, han hablado de donde son y de sus aficiones. María le ha contado que le gusta ver películas y él ha afirmado tener ese mismo gusto.

Adrián se esforzaba por sacar la conversación adelante y con una gran sonrisa le pregunta a María si ella es feliz, a lo que responde que “sí, me quiere todo el mundo”. Asimismo, la soltera estaba disfrutando encarecidamente de la velada junto al soltero y así lo ha demostrado a ‘First Dates’: “Me gusta como mira. Estoy enamorada”. De hecho, la emoción ha llegado a tal nivel, que se ha lanzado al charco para preguntarle si quiere ser su novio, aunque él le ha respondido que no lo sabe, al programa le ha dicho un sí rotundo.

Después de una bonita velada, la pareja ha podido disfrutar de un momento más íntimo desde una de las salas del restaurante. Ambos han cantado en el karaoke “pedacitos de ti” mirándose a los ojos y ambos han “sentido mariposas”. Esta noche no van a olvidarla nunca porque está claro que esta pareja ha sido un flechazo a primera vista.

La decisión final de los solteros

Un momento ha sido clave en la cita de esta pareja. A María le encanta David Bisbal y el programa les ha puesto una canción suya para que puedan bailar abrazados; este momento ha sido tan especial para ella que no podía contener su sonrisa. Como no era de esperar ambos quieren seguir conociéndose y ¡hacer oficial su relación!