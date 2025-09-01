Lara Guerra 01 SEP 2025 - 22:53h.

Emán tiene 50 años, es empresario y llega desde Ataquines para encontrar a su media naranja en el restaurante del amor. Con un nombre curioso, el soltero es director de una empresa de aceite gourmet que heredó de su padre. Su mayor afición siempre fue esquiar, sin embargó todo se truncó cuando tuvo un trágico accidente muy grave, del cual confiesa a Carlos Sobera que está “vivo de milagro”.

Lleva sin pareja desde 2022 porque se considera una persona exigente. Para que le conquisten necesita una chica atractiva porque ha conocido en otras ocasiones a personas inteligentes y con buenas carreras que sin ser guapas para él eso “funcionaba”. Su cita es Julia, pero sus amigas la llaman “Julieta”, tiene 46 años y es una love coach y matchmaker de Madrid. Sobre la barra del restaurante se encuentra una botella de aceite que le ha dejado su cita para hacer referencia a su trabajo, un detalle que le ha gustado mucho a Julia: “Me ha parecido curioso”.

Emán reacciona al ver a su cita: "Es una tía atractiva y con clase"

Tras esto, Carlos Sobera le acercaba hasta la mesa donde la pareja iba a disfrutar de una bonita velada y nada más verse, el soltero no ha dudado en confesar su primera reacción: “Vaya pibón. Una tía atractiva y con clase; un perfil top”.

La conversación fluía y Emán le ha hablado a su cita sobre el negocio en el que trabaja; la sorpresa ha venido cuando Julia al decirle que es matchmaker le ha comentado que traía un juego de preguntas con varias opciones para poder conocerle mejor. El soltero ha aceptado participar sin dudarlo y en la primera pregunta, Julia quiere saber cómo le gustaría a él sentirse con su pareja; Emán ha respondido que quiere sentirse admirado y aprender de ella; una opción que a su cita le ha parecido “fundamental”.

Sobre sus aficiones, a Julia le gusta pasera, nadar…cuando Emán ha escuchado esto, no ha dudado en decirle lo mucho que le gusta “nadar en aguas abiertas”, a lo que ella le responde que “yo en piscinas, que en Madrid poco mar”. Asimismo, Emán le comenta al programa que “se deje de cloro”. Por otro lado, Julia quiere conocer de su cita qué es lo que más valora en una relación, a lo que él explica que la conversación sea fluida, entenderse mutuamente y divertirse. Pese a las buenas palabras, a Julia le ha parecido que es un hombre “un poco aburrido”

Decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros tras disfrutar de un momento más íntimo. Emán no se ha pensado ni un minuto su decisión, tiene claras sus ganas de tener una segunda cita porque le ha parecido una mujer “interesante y con clase”. Julieta por su parte también quiere seguir conociendo al soltero porque valora mucho “su forma de pensar y de vivir”.