Francisco José, o como él prefiere llamarse Paco Pepe, es un hombre que prefiere no decir su edad en televisión que le gusta disfrutar de la vida con gente joven. En el amor no ha tenido mucha suerte: Nunca se llegó a estar casado aunque en una ocasión estuvo a punto, sin embargo, ella vivía en México. “Era como la hija de la Preysler allí”, le confiesa a un incrédulo Carlos Sobera. Al final tomó la decisión de no contraer matrimonio porque estaba muy lejos y el tenía “el hígado graso”, una enfermedad con la que te quedas “como una macetita con poca agua y poco fertilizante”. En ‘First Dates’ busca una mujer “cinco jotas”, es decir, “pijas o que tenga algo especial”.

Su cita es Raquel, una “morenaza” de 55 años procedente de la costa del Sol. No obstante, la cara del soltera al verla lo dice todo: No siente atracción por ella porque no cumple con sus requisitos. El sentimiento es mutuo pues la soltera confiesa sentir una “decepción total” al verle y eso que su prototipo no es Tom Cruise, asegura.

Aunque la chispa podría surgir durante la cena, lo cierto es que Paco Pepe no parece estar por la labor pues durante el camino a la mesa se detiene y pregunta a las camareras por Laura. “Me llama la atención. La veo súper elegante, amable, simpatiquísima”, afirma en su momento a solas con la cámara.

Raquel, sobre su cita: "Es imposible hablar con él"

Tras esto, la cita proseguía desde la mesa, donde lo primero que ha hecho Paco Pepe es comentar tanto a Raquel como a las camareras sus alergias. Sin embargo, el salto de un tema a otro complicaban un poco la conversación y la soltera no saba crédito: "Es imposible hablar con él, lo único que me ha quedado claro son sus alergias".

Por otro lado, la pareja, consciente del prácticamente ausente feeling que tienen entre ellos le contaba al otro que en sus ratos libres aman estar a solas; pero realmente han confesado al programa que lo han dicho porque no se gustan.

La sorpresa en esta desastrosa cita venía en el final, conforme termina la cita, Paco Pepe se ha acercado corriendo a despedirse de Laura para poder filtrear con ella: "¿Cuando te vienes para Granada? Dame un papel y te apunto mi número de teléfono". La camarera entre risas le acercaba un papel para que lo escribiera. Y de nuevo, su cita se encontraba atónita ante este momento: "¿Perdona? Que apunte, que apunte. Tampoco me importa". Por último, tras haberle dado Paco su número, Laura le preguntaba por su cita y él sin dudarlo le soltaba una buena ficha: "Yo te quería a ti".