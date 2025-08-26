Al hablar del estereotipo por el que sienten atracción, el soltero menciona a la presidenta de la Comunidad de Madrid y hace una petición

Luis es un empresario de 52 años procedente de Zaragoza con un, instinto de protección que le "mueve desde dentro", sobre todo cuando ve alguna injusticia gorda como el maltrato a un niño o a un animal. Él no es que crea en el amor eterno, si no en la existencia de una compañera de vida ya que estamos diseñados desde hace millones de años para ser complementarios. Es decir, para el soltero el hombre y la mujer se necesitan el uno al otro aunque considera que "se ha perdido la naturaleza de cada uno".

Por eso, llega al restaurante de 'First Dates' con el objetivo de encontrar esa mujer complementaria a poder ser del este de Europa: "Esos rasgos rubios, ojos claros, su cultura… me llama mucho la atención". Y es que cree que en las culturas del este "mantienen esa figura de la familia", por lo que le gustaría encontrar "una madre que en la época en la que esté criando a los críos no necesite trabajar o dejar a los hijos con la niñera".

Su cita es Anna, de 37 años. Una mujer "muy criticona" a causa de ser Virgo, asegura. Procedente de Rusia, concretamente de la zona fronteriza con China, la soltera de 'First Dates' ya cumple con uno de los requisitos del soltero. Sin embargo, la primera impresión por parte de Anna no ha sido buena al ver que "está dejado" y que es una persona mayor para ella, algo que sabe que suena "fuerte": "No me pone". Y, aunque había esperanzas en que su complicidad mejorase durante la cita, lo cierto es que el soltero busca otro tipo de personalidad más afín a la de, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso.

El soltero hace una petición al programa

Al preguntarle la soltera qué es lo que busca en una mujer y cómo debe ser su personalidad, Luis decide poner un ejemplo para que se entienda mejor a qué se refiere cuando habla de una "mujer poderosa".

"Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende", confiesa.

Por eso, aprovecha para hacer una petición al programa: "Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida... Por favor, soy el primer candidato. Apuntarme en la lista porque me gustaría conocerla".