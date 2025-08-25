Lara Guerra 25 AGO 2025 - 23:27h.

La terrible reacción de “la sexy almerian girl” tras descubrir que el fetiche de su cita es el olor a queso: “Le veo perdido en la vida”

Sol tiene 47 años, está desempleada y llega desde Valencia dispuesta a encontrar el amor en ‘First Dates’. La soltera es chilena y allí trabajaba en una línea aérea hasta que se fue a Alemania durante cinco años y medio, sin embargo, se aburrió y lo dejó para tener un nuevo cambio.

Ella busca una persona que le guste conversar, que le haga reír, alto, que no sea fit ni “suelto”. Su cita es Roberto, un hombre de 56 años, se define como “el descomplicador” porque no le gustan las cosas complicadas ni que se las ‘descompliquen’. Sol al verle de lejos se ha fijado en su chaqueta y para ella esto ha sumado un punto: “Me ha gustado”, asegura. Pese a haberle gustado su ropa, Sol de primeras ha confesado que no sería el prototipo de hombre en el que se fijaría.

Roberto le ha contado que en Alicante tiene a sus hijos y en Valencia es donde vive solo trabajando en un taller de muebles. Además, estuvo viviendo unos años en Londres porque la que fuera su pareja tenía su trabajo allí. Asimismo, Sol no ha dudado en contarle sus años en Chile y en Alemania donde le ha desvelado ese aburrimiento del que hablaba al comienzo de la cita. Al escuchar esto, Roberto ha comentado al restaurante que le encanta la gente que “es echada para adelante y se arriesga pese a tener hijos”.

El soltero de Valencia se lanza a ofrecerle un plan a su cita: "Me ofrezco como guía para que conozca a toda mi gente y recorrer Valencia juntos"

Después de escuchar que Sol ha estado en varios lugares, el soltero ha aprovechado para preguntarle si en Valencia conoce gente para poder invitarla a juntarse con él: “Quedaremos, me ofrezco como guía para que conozca a toda mi gente y recorrer Valencia juntos”.

La cena continúa y la química es más que evidente entre la pareja, y así se ha percibido durante el juego de preguntas del restaurante donde han hablado sobre donde se imaginan en 10 años. El soltero se siente estable y cree que seguirá teniendo la estabilidad actual, algo que ha gustado a Sol: “Sabe mantenerse a sí mismo. Es un punto a favor”. Sol cree que todavía hay “mucho por ver y descubrir”, Roberto se siente dispuesto a “volar con ella donde haga falta”.

El soltero ha notado esas ansiadas ganas de su cita por descubrir mundo por lo que no ha dudado en proponerle que vaya con el pasado mañana a Marruecos. Sol no ha podido evitar reírse a carcajadas y confesar que “estaría bien”. La soltera encuentra muy interesante todos los viajes que ha hecho porque le puede contar muchas cosas que ha aprendido de cada lugar.

La decisión final del soltero

Después de disfrutar de un momento de risas y más intimidad en una de las salas del restaurante, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Roberto tiene ganas de seguir conociendo a Sol sin dudarlo, ella al igual que él, ha estado muy cómoda y quiere volver a verle.