Lara Guerra 21 AGO 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita entre Juan José y Laura en 'First Dates'

La pasión por el arte de estos dos solteros convierte la cita en un match perfecto: “Ha sido un flechazo”

Laura tiene 39 años, es coordinadora de vuelos y llega desde Málaga para probar suerte en el amor bajo las manos de ‘First Dates’. Se define como una persona con carácter y si se le pasa algo por la cabeza necesita soltarlo, y no guardárselo. En su tiempo libre, le encanta cocinar, comer, arreglarse las uñas y pasar momentos junto a su hija. En el amor quiere no tener que decirle a nadie lo que tiene que hacer.

Su cita es Juan José, un empresario de 45 años que viene de Cádiz. El soltero confiesa que siempre tiene la motivación de levantarse feliz y alegre. La primera impresión de Laura no ha sido un match perfecto, pero “no me desagrada”, confiesa. Tras esto, Laura Boado les interrumpía para acercarles hasta la mesa donde comenzar la velada.

Laura le ha contado que trabaja en el aeropuerto y Juan José le ha confesado que está emprendiendo su propio negocio y esto es algo que ha encantado a su cita porque le parece una persona luchadora y que “tiene metas”, algo que ella pedía para tener una relación.

La reacción de Juan José al descubrir que Laura tiene hijos: "Te comprende mejor alguien que sí tiene”

En sus tiempos libres, Juan José le ha contado a su cita que le encantan los planes improvisados porque es así como sales las “aventuras y locuras”. Tras esto, la malagueña ha querido saber si su cita tiene hijos después de contarle que ella sí que tiene, el empresario le ha contado que tiene dos y ha confesado que “te comprende mejor alguien que sí tiene”.

En el amor, Laura explica que busca química, una persona que se entregue y que si no tiene tiempo se esfuerce por verla y no le gusta el poliamor; al escucharla, a Juan le ha parecido una persona con las ideas “claras”, al igual que él. Por otro lado, la de Málaga ha querido saber si su cita tiene carácter y él le cuenta que es una persona alegre pero que si se enfada si lo saca, pero es muy raro que ocurra.

Sobre cómo valoraría la malagueña la cita, ella pondría un ocho a su velada junto a Juan José porque asegura que se lo ha pasado muy bien, pero que “podría haber estado mejor”. Tras esto, la cena llegaba a su fin y en el momento de pagar, Laura pedía a la camarera ir a su chaqueta porque se había dejado la cartera dentro; sin embargo, Juan José no ha dudado en tener el detalle de invitarla.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros, Juan José tiene ganas de tener otra cita con Laura porque “me he sentido muy bien con ella”. Por parte de la soltera, también está dispuesta a seguir conociendo al soltero y “ver que pasa”.