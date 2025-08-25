Lara Guerra 25 AGO 2025 - 23:03h.

Pati tiene 62 años, es cantante y realiza parodias como ‘La nochentera’. La soltera vino a probar suerte a ‘First Dates’ hace nada más y nada menos que cuatro años, sin embargo, la cosa no salió muy bien y ha vuelto al restaurante del amor para ver si esta vez es la definitiva. Pati ha sorprendido encarecidamente a Carlos Sobera cuando en su mano sostenía una liga para regalarle a su cita y no ha dudado en preguntarle el por qué; ella explica que “no es para irte al campo a recoger caracoles, me gusta que me miren y no tengo vergüenza”.

Su cita de esta noche es Joan, un profesor de canto de 62 años que llega desde Barcelona para descubrir si Pati puede ser su media naranja. Al restaurante de ‘First Dates’ se ha presentado con una clara intención, remarcar lo importante que es el sexo: “Hay que f***** más, hacer el 69 y de todo”.

Con un traje muy atrevido, Pati se echaba las manos a la cabeza al verle y asegura que “le veo arcaico y no puede estar a mi nivel”, confiesa. Mientras, a Carlos Sobera le ha comentado que ha mantenido relaciones con 74 mujeres, el presentador se ha quedado completamente alucinado al escuchar la cifra y no ha dudado en preguntarle si se acuerda de todas ellas; él le ha respondido que sí.

Tras esto, el presentador le hacía entrega de la liga de Pati para ver su reacción. El soltero con una sonrisa se ha dirigido hasta la mesa para conocer a su cita, y en este momento Carlos les ha revelado que “estáis hechos el uno para el otro y lo vais a notar”.

Pati explica a Joan el significado de su liga: "Soy sensual, sexual y atrevida"

Nada más verla, Joan ha desvelado al programa su intuición sobre la soltera: “Estoy convencido que Pati tiene el sello puesto ahí”; haciendo referencia al número 75 de mujer que pasaría por su vida. Desde el primer momento en el que se han visto, ambos han querido conversar sobre la sensualidad y Joan le ha preguntado por la liga; ella le ha contado que es su reflejo: “Soy sensual, sexual, atrevida, me gusta gustar. Pero esto tiene un tope, es para cuando toca”, le explica.

Por otro lado, el soltero ha querido saber si Pati hace deporte, pero ella le ha comentado que no porque siempre “voy a tope”. Le ha contado que tiene un estudio de grabación y él le ha contado que es profesor de canto; un dato que ha llevado a Pati a quedarse completamente alucinada: “Creo mucho en el destino”. Ante esto, el soltero no ha dudado en pedirle que alguna vez le acompañe al karaoke porque “me encantaría que grabáramos juntos también en el estudio”, asegura.

La decisión final de los solteros

Después de un final de cita inolvidable en el que Joan le ha dedicado una canción, ha llegado el momento de escuchar la decisión final de los solteros. Pati confiesa que “no puedo decirte que no” por la multitud de coincidencias. Joan por su parte también quiere seguir conociéndola: “Me has parecido perfecta. Sería un honor seguir conociéndonos”.