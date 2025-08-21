Lara Guerra 21 AGO 2025 - 23:34h.

Santiago tiene 30 años, es opositor y empresario, y llega desde Puertollano dispuesto a encontrar el amor en ‘First Dates’. Se considera una caja de sorpresas y no ha dudado en contarle a Laura Boado que estuvo en una relación de muchos años, pero luego ha sido un gran viajero: “Ahí surge toda la magia de los cuerpos”. No se considera un “golfo”, tiene ganas de formar una familia y quiere una rubia o pelirroja.

Su cita es Irene, una instructora de zumba de 30 años, de Castellón y “resiliente”. La primera impresión al ver a Santiago no ha sido de amor a primera vista, no le ha parecido de su tipo y le ha visto algo bajito para ella. Irene confiesa que se fue a Castellón por amor, pero que se quedó por trabajo y está abriéndose mucho en el mundo online. Tras esto, Laura Boado les interrumpía para acercarles hasta la mesa donde compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Sobre las primeras impresiones, Santi ha confesado al programa que se nota que Irene es una chica que se cuida por el tipo de trabajo que tiene. Además, ha asegurado al programa que a él le gustan las personas que se preocupen por su bienestar y especialmente se fija en los dientes y la piel de las personas.

Ya desde la mesa, Santiago le ha contado que actualmente está montando su primera empresa sobre ciberseguridad; después Irene le ha preguntado el motivo que le ha traído al restaurante. El de Puertollano le ha comentado que principalmente quiere encontrar el amor, pero confiesa que no sabe bien donde buscarlo; él le ha contado que quiere una persona con la que poder hacer largos viajes. Irene, al escuchar estas palabras y sin ningún tipo de tapujo le ha comentado que “eso parece una frase sacada de Google”, asegura.

Después, Santi ha querido preguntarle por palabras que encajen en el amor entre parejas. Irene alucinada ante la pregunta, no sabía limitarlo solo a una y se la ha dirigido de vuelta a su cita.

Por otro lado, Santi ha querido preguntarle por su anterior relación, saber si ella sigue manteniendo contacto, a lo que ella le ha confesado que “nos llevamos muy bien”, que le tiene mucho cariño y que esta persona ha hecho cosas muy bonitas por ella. El soltero al escuchar esto no ha dudado en comentar al programa que le parece muy bien que se lleven bien y que esta buena relación se siga manteniendo, sin embargo, también ha remarcado que si se lo ocultara ya no lo vería desde este mismo punto de vista.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. A Santiago le gustaría tener una segunda cita con ella para poder conocerla mejor, pero Laura cree que hay cosas que él “no tiene muy claro”.