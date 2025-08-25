Lara Guerra 25 AGO 2025 - 23:15h.

Cosmo tiene 27 años, es diseñador gráfico y llega desde Madrid para encontrar en ‘First Dates’ a su media naranja. Se define como una “virtual diva y una burbuja de colores". El soltero se ha quedado sorprendido al ver a Matías y no ha dudado en soltarle un “eres real” y al programa le ha confesado la importancia de “existir” porque él aún se encuentra en la etapa de materializarse.

Cosmo lleva muchos años de desconexión con la gente de su edad y ahora está preparado para buscar una “pop girl, más allá del binarismo. Se llama Cosmo porque es género neutro y es “la creación y el fin”. Su cita es Juan, un soltero de 19 años que se define como “la sexy almerian girl” porque es “divertida, tengo esta cara y represento bien a mi tierra”. Las primeras impresiones por parte de Cosmo han sido buenas, ha encontrado en su cita una chica pop que viaja en el tiempo continuamente; Juan en cambio ha reflejado susto al encontrarse con las lentillas rojas de su cita.

Juan sobre sí mismo: "Tengo una cara perfecta, soy inalcanzable"

Tras esto, Carlos Sobera les ha interrumpido para acercarles hasta la mesa donde van a poder compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro. En este momento, Juan no ha dudado en confesar al programa que su pelo y outfit no concuerdan mucho con sus gustos: “Le he visto el pelo sucio y creo que él es un poco cuadro. Su ropa me ha preocupado bastante”.

Por otro lado, Juan le ha comentado que se dedica a la joyería dental, un dato que ha encantado tanto a Cosmo que no ha podido evitar decirle que es “lo más” y que iría hasta Almería solo para ponerse las joyas que tiene él. Después, Juan le ha comentado que nunca ha tenido pareja pese a tener “esta cara y estar perfecta. Soy inalcanzable”, asegura.

Cosmo estaba sorprendido ante la belleza de su cita y no ha dudado en pedirle que le ayude a cambiar: “Igual necesito un pelo nuevo, siempre veo videos de cambiar a ser chica popular. Acepto nuevas cosas”. En este momento la “virtual diva” ha querido comentarle la burbuja en la que ha estado hasta ahora, la que denomina “tacada no baba”; un estado mental en el que ser siempre feliz. Juan a escucharle esto, no ha podido evitar pensar que eso era muy “crazy” y no daba crédito.

Sobre los fetiches, Juan ha confesado que no tiene ninguno que sea raro, sin embargo, Cosmo le ha contado que le gusta el olor a queso por el cuerpo y también “la tarta de este sabor”. El soltero que estaba alucinando al escuchar esto, reaccionaba diciendo que “le veo perdido en la vida”.

La decisión final de los solteros

Después de una cita en la que Cosmo veía una constante perfección en su cita, Juan no parece sentir esa química que esperaba encontrar en First Dates. Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Mientras que Cosmo tiene ganas de saber más del mundo de la sexy almerian girl, Juan tiene claro que no tendría una segunda cita con él.