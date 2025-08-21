Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (21/08/2025)

P2166 - Geopolítica y videojuegos First Dates Temporada 7 Programa 2166
El programa completo de 'First Dates' del 21 de agosto de 2025.cuatro.com
Víctor le parece a Sela el 'NPC' de un videojuego pero, según transcurre la cita, se le revela como un 'boss' de fin de fase. En cambio, Alejandro y Tito son un match perfecto, coinciden plenamente en lo artístico y lo religioso. Santi, emprendedor, conoce a Irene, que se ve a sí misma "muy capaz". Ana Catherine se vino a España por amor hace años, y tal vez Ángel le de otro motivo para quedarse.

