Daniella, de 23 años, es una estudiante de informática procedente de Barcelona que llega a 'First Dates' con un dapo, un objeto utilizado para hacer malabares. Para ella es muy importante tener la mente abierta para descubrir nuevas cosas que te pueden gustar y no cerrarles la puerta de entrada. Se define a sí misma como una persona no binaria aunque disfruta de tener un aspecto femenino y emplear sus pronombres: "Yo soy yo, simplemente".

Aunque no es muy fiestera, sí que de vez en cuando le gusta salir y disfrutar de la música tecno. También le gusta hacer malabares, tal y como les demuestra al equipo del programa, quien se queda alucinado observándola desde la barra. "Parece una pizza", señala una de las camareras. "Lo haces tan bien que estoy por proponerte que se lo hagas a tu cita nada más entre para así sorprenderla", afirma Carlos Sobera.

Su cita es Gara, una joven de 18 años estudiante de estética que se considera una persona bisexual que estuvo gran parte de su vida pensando que era asexual hasta que se dio cuenta que era activa y abierta a todo tipo de relaciones, menos a las relaciones abiertas.

La soltera es recibida por el presentador, quien tras darle la bienvenida con dos besos, le pregunta si le importa que pida un poco de música. Al darle su consentimiento, Daniella recibe la señal para hacer su demostración del manejo del dapo a su cita.

"Lo había visto en Tik Tok, en algunos reels de Instagram y en festivales de tecno pero la verdad que me ha parecido muy gracioso y muy guay verlo ahora en la cita", confiesa Gara.