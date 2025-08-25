Lara Guerra 25 AGO 2025 - 23:37h.

La vertiginosa propuesta de un soltero de Valencia provoca la risa de su cita: “Pasado mañana nos vamos a Marruecos”

Rakel tiene 42 años, es camarera y llega desde Salamanca para encontrar el amor bajo las manos del restaurante de ‘First Dates’. La soltera llega pensando que “tengo calados a todos los hombres” por ello quiere a alguien que no se fije en el físico. Tiene mucho éxito en el amor, pero es exigente; necesita un hombre sincero, inteligente y agradable.

Su cita es Roger, un agricultor de Barcelona de 48 años que llega dispuesto a encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. Para él todos son igual de inteligentes. La primera impresión al ver a Rakel ha sido “muy buena” sin embargo, también ha aclarado que “se tienen que dar otros valores”; sus piernas y sus ojos ha sido lo que más les ha gustado. A ella le parece atractivo y guapo.

Tras esto, Carlos Sobera les acompañaba hasta la mesa para que la pareja pueda conocerse mejor y el feeling se ha notado en el ambiente. Roger le ha confesado lo mucho que le gusta su físico y se ha quedado muy sorprendido al conocer que ella nunca ha ido al gimnasio y que es todo genética. Además, al descubrir su edad también se ha sorprendido mucho: “Me pensaba que me habían timado y que tenias treinta y pico años”.

Después, la pareja ha hablado sobre sus aficiones y Rakel ha nombrado al bachata y Roger justo lleva dos años en clases porque “me dijeron que ahí podía conocer gente”. Sin embargo, le ha contado entre risas que no coordina bien.

Rakel se abre en canal sobre su hijo: "Soy lo que soy gracias a él"

La conversación ha fluido muy bien, ambos se sentían cómodos con su cita y Rakel no ha dudado en abrirse más con Roger. Le ha contado que tiene un hijo con problemas y que esto le ha limitado de cierta manera para poder viajar, pero “soy lo que soy gracias a él”, le confiesa. El soltero le ha parecido que la relación con su hijo era de admirar.

Sobre esto, Rakel ha querido contarle que ahora su hijo ha cumplido 20 años y le ha inscrito en un centro. Por esta razón, la soltera puede tener una vida diferente y darse la oportunidad también de conocer a alguien. Asimismo, la de Salamanca le ha querido aclarar que tipo de personas y valores busca en una pareja. Desde la sala de intimidad total de ‘First Dates’ la pareja ha disfrutado de un momento a solas bailando bachata donde las sonrisas son las protagonistas.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer cuál es la decisión final de los solteros; Roger tiene claro que quiere seguir conociendo a Rakel porque sus valores en la vida personal con su hijo le parecen admirables. Rakel por su parte, también quiere seguir conociendo a su cita porque le parece “una persona muy agradable y atractiva”