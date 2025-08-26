Candela y Enrique se abren durante la cena para conocerse sin esperar que el soltero tuviese tantas coincidencias con la expareja de su cita

Enrique es un empresario jubilado de 83 años al que la vida le ha propinado unos cuántos golpes y, sin embargo, ha sido siempre feliz. Él no vive en España, de hecho, vive en Argentina y parte del año en Estados Unidos porque sus dos hijos residen en el país. En España tiene a unos cuantos sobrinos, sin embargo, su plan es mudarse a Florida donde también tiene negocios y disfruta de su clima agradable.

Su cita es Pilar, una bilbaína residente en Barcelona de 69 años que prefiere que le llamen Candela o, al menos, ese le ha dicho que es su nombre a Carlos Sobera. El motivo es sencillo: "En realidad mi nombre es Pilar, lo que pasa es que Candela me gusta. Es el día que yo nací, el 2 de febrero. Entonces, para esta ocasión quería estrenar nombre también".

Al conocer a Enrique, la soltera cumple con sus expectativas al darse cuenta de que era argentino. Y es que, Pilar dudó en venir al programa porque a ella le gusta conocer gente especial y pensaba que en 'First Dates' no lo conseguiría. Al soltero, por su parte, "le parece una mujer seductiva". El sentimiento parece ser recíproco pues la soltera le confiesa a Carlos Sobera que le gustan los argentinos porque son inteligentes: "Los mejores psicoanalistas están allí". El presentador niega rotundamente esta información, asegurando que eso es "un mito": “Los mejores psicoanalistas hoy por hoy están entre Cuenca y Albacete". Ante la incredulidad de los solteros, Carlos Sobera les reta antes de proceder a llevarles a su mesa: "Cuando queráis os lo demuestro".

Las coincidencias de Enrique con su expareja

Mientras disfrutan de la velada, ambos se abren para conocerse un poquito más a fondo. Candela siente curiosidad por saber más de su cita, así que decide preguntarle algo que está muy de moda: "¿Qué signo eres?". "Tauro", le responde él. Sin embargo, el soltero no se esperaba para nada la reacción de su cita, quien se echa las manos a la cabeza nada más escucharle.

Al verla, Enrique se preocupa y le pregunta qué signo es ella, por si su sorpresa tiene algo que ver con la compatibilidad entre ellos, pero nada más lejos de la realidad. La soltera es acuario, pero su incredulidad viene por otra causa: "Mi marido era tauro y se llamaba Enrique. Eres la reencarnación, te lo juro".