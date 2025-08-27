Al hablar sobre sus profesiones, Eusebio hace una confesión a su cita con la que consigue dejarle impactada

El surrealista momento en el que un soltero de 'First Dates' le tira los trastos a Laura Boado delante de su cita: "Yo te quería a ti"

Compartir







Eusebio entra al restaurante de 'First Dates' con un preciado producto guardado en una bolsa de papel que enseña a un intrigado Carlos Sobera: "¿Huevos de codorniz?". Todo tiene una explicación: el soltero es un especialista avícola y cuenta con una granja de codornices. Fue gracias a este proyecto que encontró la paz pues, tal y como confiesa en el programa, padeció una depresión que superó una vez aceptó el difícil momento por el que estaba pasando.

"Gracias por regalarme este recuerdo en vida", anunciaba la nota que acompaña su detalle para la que será su cita. Al soltero le gustaría que fuese una persona libre de pensamiento y que no necesite un hombre a su lado para sentirse realizada. Sin embargo, tendrá que esperar un poco a saber si cumplirá o no sus expectativas pues será él quien le espere directamente en la mesa.

La soltera que le acompañará durante esta velada es Anabel, una coaching de 56 años que se ha "odiado" a lo largo de su vida hasta ahora, que es cuando se está empezando a querer. Hace tres años que superó un cáncer de mama, una enfermedad que le ha hecho ver que no quiere perderse nada o dejar de conocer gente nueva. A Anabel le encantan los hombres "calvitos", altos y "fortotes" pero, ¿se sentirá atraída por los detallistas?.

Para saberlo, Carlos Sobera le pregunta si le gustan los huevos y, ante su respuesta afirmativa, le da la noticia: "Me ha parecido superdivertido y encantador". Junto a ellos había una carta en la que le decía: "Espero que seas feliz todos los días. La vergüenza y la timidez solo sirven para distanciar. Se atrevida y lánzate, la recompensa es brutal". Este detalle la ha dado pistas a la soltera de cómo es su cita pues "es parte de él": "Es importante que una persona se abra y te explique. Es muy bonito".

Tras este momento, el presentador llevaba a Anabel hasta la mesa donde Eusebio le esperaba pacientemente. Al soltero le ha parecido una mujer elegante cuyo físico está en buen estado, señala. Es la soltera quien agradece el gesto a su cita, quien a su vez le informa que se dedica al cuidado de codornices. Este dato pilla por sorpresa a Anabel, quien confiesa a solas que no ha sentido "esas mariposillas en el estómago". Sin embargo, esto no va a frenar a la soltera de seguir conociéndole durante la cena.

"A mi me parece estupendo"

Los solteros se informan sobre cuál es su profesión. Anabel, por su parte, se dedica a ser coach de formación a empresas, mientras que Eusebio es especialista avícola. "Ya he hecho muchas etapas en mi vida y allí he encontrado una paz y tranquilidad", le comenta el soltero.

Y es que Eusebio siente una profunda conexión con sus aves: "Aunque son codornices, te conocen". La soltera no da crédito ante esta declaración: "¿Empatizas con ellas y son también como muy personales, o no?". Antes su respuesta afirmativa, Anabel confiesa estar encantada con esta estrecha relación: "Yo empatizo con mis gatos. Las personas que tenemos ese sentido de poder saber lo que nos transmiten, a mi me parece estupendo".