Al hablar de lo que buscan en una relación, Alexander no puedo evitar reírse al darse cuenta de que no es capaz de pronunciar la palabra monogamia

David, de 31 años, es un camarero residente en Vigo que se define a sí mismo como liberal pues considera que la vida está para experimentar y para vivirla. Y es que, para él, "es compatible no creer en la monogamia y estar en pareja" porque "el amor es amor". En sus relaciones no le ha ido muy bien, "si no, no estaría aquí", le confiesa a Carlos Sobera. Aún así, ha tenido tres parejas, todas ellas hombres ya que considera que es "más complicado" tener una relación con una mujer a pesar de que le guste tener sexo con ellas. Ahora, llega al restaurante de 'First Dates' buscando a una persona que cumpla con tres requisitos: debe ser una persona trabajadora, respetuosa y alegre.

¿Será esa su cita? Él es Alexander, un camarero y drag queen de 36 años que con sus tacones "es más larga que un día sin pan" ya que, de por sí, mide 1,91 de altura. Ambos se saludan en la barra con dos besos, momento en el que el soltero se ha percatado de lo "fuerte" que está su cita al tocarle el brazo. Los dos tienen en común su profesión aunque, David, siente especial atracción por su faceta como drag queen. Carlos Sobera les lleva hasta la mesa, donde tendrá lugar su cita: ¿Triunfará el amor entre estos dos solteros?

Alexander se parte de risa con su equivocación

Para conocerse un poco más en profundidad, David le confiesa a su cita su fiel creencia sobre las relaciones: la monogamia para él no funciona aunque eso no quita que sea una persona fiel.

Al tratar de preguntarle sobre el tema, Alexander intenta repetir la palabra "monogamia" pero se le complica, desatando la risa en la cita. Sin embargo, el soltero continúa como si nada con su argumentación: "Si tengo que mantener una relación monógama, la mantengo pero, generalmente me gustan las relaciones abiertas. Pero no me cierro a nada tampoco". Y es que, según afirma en su momento a solas, está dispuesto a vivir una "monogamia consensuada".

La decisión final de Alexander y David

Su feeling ha sido tal que David se ha lanzado en el reservado a darle un apasionado beso, el cual se le ha quedado ha quedado corto a Alexander. Este momento ha sido clave para que la audiencia se adelante y sepa cuál iba a ser la respuesta que iban a dar en su decisión final y es que, tal y como señala Alexander, ambos buscan más o menos lo mismo en una relación.