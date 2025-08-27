La soltera tiene un pequeño incidente al entrar en el restaurante que activa las alarmas del presentador Carlos Sobera

El surrealista momento en el que un soltero de 'First Dates' le tira los trastos a Laura Boado delante de su cita: "Yo te quería a ti"

Paula, de 29 años, es una creadora de contenido para adultos procedente de Santander que ha hecho su entrada triunfal en 'First Dates' al cruzar la puerta del restaurante y verse obligada a detenerse en seco. Su pie había decidido salirse del zapato ante la atenta mirada del presentador, quien le esperaba en la entrada: "¿Qué ha pasado? ¿Estás bien segura? Es que son unos zapatos raros".

Tras su respuesta afirmativa, Carlos Sobera procede a conocer a esta soltera, quien asegura haber estado a lo largo de su vida con más de 170 chicos. Sin embargo, esto es tan solo un número pues, según confiesa, solo ha conseguido llegar al orgasmo con 25.

Si tiene que pensar en una palabra que le defina, esa es exitosa, puesto que hace todo lo que quiere y "toda mujer sueña" en todo momento. En el amor ha tenido "demasiados" tropiezos porque da mucho y no recibe lo que merece puesto que suele salir con "hombres vagos" que se acomodan a su nivel de vida al cual no están acostumbrados: "Les doy todo". La soltera siente atracción por los hombres guapos, fuertes y que sean más altos que ella, confiesa. Para su suerte, el presentador tiene a alguien que encaja a la perfección con su descripción.

Él es Luis, un gerente de seguridad de discotecas de 28 años que queda con tantas chicas que muchas veces no logra recordar qué es lo que le ha dicho a cada una de ellas, razón por la que ha pensado en alguna ocasión en contratar un manager que le vaya gestionando sus encuentros. La soltera se queda sin palabras al verle: "Es un pibonazo. Para ser español está decente".

Sin embargo, el soltero no se ha sentido físicamente atraído por ella porque su tipo suelen ser "chicas con cuerpos que se lo cuidan, van al gimnasio, con cuerpos más atléticos, más figura y forma". ¿Conseguirá aún así saltar la chispa entre los solteros?

Así ha ido la cita de Paula y Luis

En principio parece que no pues no encuentran ningún punto en común: Luis no se siente cómodo con la profesión de su cita, ni confiesa estar preparado para tener o cuidar a niños pequeños pues Paula es madre. Al soltero tampoco le gusta bailar, un dato con el que su cita se lleva un gran chasco porque es lo que más le apetece hacer cuando sale a la discoteca. Por otro lado, Luis prefiere hacer planes diurnos mientras que Paula se divierte más por las noches.

Por si fuera poco, al trasladar su cita al reservado y jugar a un juego 'picantón' que reta al soltero a besar a Paula, éste le confiesa no sentir ningún tipo de atracción hacia ella. Razón por la cual ambos toman finalmente la decisión de no volver a tener una cita y tomar caminos separados.