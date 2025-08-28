First Dates 28 AGO 2025 - 23:59h.

María Ángeles llega a 'First Dates' para conocer el amor y se encuentra con Reyes, que ya había estado en el programa

María Isabel, de 72 años, llegaba al restaurante de 'First Dates' para probar suerte en el amor y se encontraba con Carlos Sobera, al que le hablaba de su vida y de sus aspiraciones.

Esta soltera le contaba al presentador cómo le gustan los hombres: "Que no me de mucho la lata, soy muy independiente, que sea majete. Quiero que me lleve a Australia que es donde están mis hijas". La que confesaba que "lleva 16 años sin tener relaciones sexuales".

María Isabel le explicaba a Sobera que "se prejubiló con 52 años" y al decirle que han pasado 20 años desde esto, el presentador alucinaba al saber la edad de esta soltera: "Pero, ¿qué me estás contando? Qué barbaridad".

En ese momento, entraba al restaurante Reyes, con el que ella iba a tener la cita, el que asegura que "no se le dan mal las mujeres". Cuando se encontraban, María Isabel aseguraba que la cara de este le sonaba y le preguntaba si alguna vez había estado en el programa, algo que este afirmaba.

Ambos empezaban a conocerse y María Isabel se daba cuenta de que "no le gustaba nada" la primera impresión que le daba este: "Nunca he salido con una persona así". Los que se sentaban a la mesa a cenar para conocerse y terminaban bailando en el reservado del restaurante.

La decisión final de María Isabel y Reyes

"A mí no me ha llamado la atención", aseguraba Reyes después de poder conocerla, asegurando haber sido "condescendiente y amable" durante la cita. Ya en la decisión final.

"No he tenido esa chispa", le confesaba ella. Tras esto, Reyes aseguraba no querer tener una segunda cita con ella: "Es por la sencilla razón de que no ha habido esas sensaciones que yo deseo". Algo con lo que estaba de acuerdo María Isabel: "Lo mismo que él dice, no hemos tenido chispa". Los que se despedían con cordialidad.