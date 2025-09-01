Lara Guerra 01 SEP 2025 - 22:58h.

Descubre al completo la cita de Jourdan Daniel y David en 'First Dates'

Un soltero se ve sorprendido en 'First Dates' por un curioso test elaborado por su cita: “¿Qué me dices?”

Jourdan Daniel tiene 22 años, es técnico en farmacia y artista. Llega desde Barcelona confesando que ahora no es Lady Gaga, pero “algún día” lo será. Trabaja en un hospital, pero es DJ, cantante y drag queen y su mayor sueño es dedicarse a la música; no le ven como una persona, sino como “un personaje y artista”. En el amor, esta es su primera cita y ha confesado que nunca nadie le ha invitado ni a cenar; es su primera vez para todo. Para una pareja, busca alguien que no sea básico porque es una persona que se mueva y sea activa. Su cita en 'First Dates' es David, un camarero de 22 años que tiene un estilo “único y despampanante”.

Desde la barra del restaurante, ambos han comenzado la conversación halagando el estilo de cada uno porque ha sido una sorpresa para ellos: “Pensé que me tocaría un chico que al verme maquillada quizás se bloquee, pero al ver que era una de mis tías, pues fucking experience”, detalla Jourdan. Sin embargo, para David, pese a gustarle su estilo, de primeras asegura que “no es lo que yo pensaba”

Carlos Sobera los llevaba hasta la mesa donde la pareja iba a compartir una bonita velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro. La conversación transcurre muy fluidamente, Jourdan le ha contado que vive en Barcelona, pero que quiere venir a Madrid para encontrar nuevas oportunidades artísticas. David al escucharle le ha afirmado la cantidad de opciones que hay en la capital y le ha hablado de un amigo suyo de la comunidad ballroom, algo que conoce a la perfección su cita y que le ha sorprendido: “Normalmente soy yo el que tiene que explicar que es y él lo sabía”. Además, la pareja no ha dudado en planear una futura cita para poder practicarlo: “¿Estaremos ante un perfect match?”.

Por otro lado, Jourdan le ha comentado que él nació en Marruecos pero lleva toda su vida viviendo en España, y David es de República Dominicana, un lugar que a ambos le parece increíble para visitar. La conversación continúa y los solteros han hablado sobre anteriores parejas, David conoció a un chico por Tinder, todo iba muy bien pero le engañó en tres ocasiones, a Jourdan esto le ha dejado muy “preocupada”. Pese a haber hecho esto, el soltero le ha aclarado que no busca una relación abierta y que no es tóxico, solo “peligroso”.

Tras una velada donde la química es más que evidente, la pareja disfruta de un momento más íntimo. Uno de los retos que le ha puesto el restaurante es darse un beso de película, Jourdan se lanzaba al charco para dárselo, sin embargo, David solo le ha querido dar un “piquito” porque “era más de amigo, no de atracción, sino le comería la boca”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Jourdan cuenta que se lo ha pasado genial en la cita y que quiere volver a verle. David, por su parte, pese a haber disfrutado de la cita, no le ve como algo más”.