María José, de 56 años, es terapeuta en muchas técnicas de sanación, tarotista, vidente, chamán y auxiliar de exorcista por los legionarios de Cristo en el Vaticano. Para quien no lo sepa, este oficio pertenece a la persona que apoya al cura en el momento de la extracción y está todo el tiempo rezando firme. Lleva desde los seis años viendo a muertos, de hecho, recuerda perfectamente cuál fue la primera aparición: su abuelo, quien fue a tocarle en la cama. Pidieron a un cura que le quitasen este poder porque su madre "se pensaba que estaba loca", sin embargo se negó porque consideró que era "un don de Dios". La soltera llega a 'First Dates' para encontrar el amor, pues los hombres suelen asustarse al descubrir esta faceta, y lo hace acompañada de un tambor para realizar a su cita una sanación chamánica.

El soltero elegido es José Ángel, un pensionista de 61 años que fue soldado romano, plebeyo en un castillo en la Edad Media, una mujer que murió en una hoguera y un soldado persa, aunque éste último no lo tiene tan claro. Apasionado por el mundo de las energías, entra en el restaurante más famoso de la televisión donde le espera en la barra la soltera, la cual no es su prototipo según señala. María José, por su parte, no ve a su cita como una persona "muy llamativa" que deje a su alrededor "impactado". No obstante, rápidamente encuentran su primer punto en común al mostrarse a favor de las terapias alternativas.

Carlos Sobera invita a los solteros a mover su cita a la mesa, momento que aprovecha la soltera para confesarle que ha venido acompañada de su tambor. "¿Y eso?", le pregunta interesado él. "Ya lo verás", responda María José. ¿Cómo reaccionará José Ángel a la propuesta de someterse a una sanación chamánica? Aquí te lo contamos.

El soltero necesitaba una sanación chamánica, según su cita

Durante la cena, José Ángel le cuenta a su cita que recibe una pensión por incapacidad pues le tuvieron que extirpar por completo el intestino grueso. Aunque lleve su vida aparentemente normal, lo cierto es que el soltero funciona a través de una bolsa que hay que cambiar diariamente, algo que le ha afectado sus relaciones personales. "Te voy a hacer una limpieza que te voy a mejorar…", le adelantaba María José entre risas. Y es que la soltera considera que tiene estos problemas estomacales porque un motivo espiritual: "En otra vida le pasó algo que lo trajo a esta. Pudo ser que lo hubieran matado, lastimado, pegado un tiro en el estómago…"

Ambos abandonan la zona del restaurante para quedarse a solas en el reservado, lugar donde María José pretende realizarle una sanación chamánica. Para ello, le pide que se siente "relajado" y estire los "pieciños". "Una limpieza nunca viene mal. No pasa nada porque sobre limpio se vuelve a limpiar. Normalmente intento venir lo más limpio posible pero estamos en un mundo en el que estamos atacados por todo tipo de energías a todos los niveles, con lo cual, siempre es bueno que en un momento determinado te hagan una limpieza", señala el soltero en su momento a solas con la cámara.

Tras sacudir una especie de maracas y vendarse los ojos, María José procede a tocar el tambor mientras realiza un cántico. "Yo vi que necesitaba una limpieza nada más verlo. No sé el por qué, es que lo vi. Traje el tambor para él", afirma al programa.

Una vez terminada, la soltera le pregunta si sintió cómo la energía entraba por su cuerpo. "Muy bien, muchas gracias", le dice José Ángel mientras le abraza.

La decisión final

Llegó el gran momento de preguntarle a los solteros si desean tener una segunda cita. José Ángel, por su parte, está decidido a ello pues considera que es una mujer "muy interesante" a la que le gustaría conocer más profundamente. María José también quiere seguir adelante para ver “qué esconde este hombre". "Nos vamos a contar más cosillas, las escondidas", señala la soltera antes de abandonar el programa.