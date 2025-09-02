First Dates 02 SEP 2025 - 23:19h.

La reacción del soltero no se ha hecho esperar: "¿Carrera del galgo? Qué guasa tienes..."

Mónica, una mujer de 33 años, se define a sí misma como una persona segura de sí misma gracias a su trabajo de bailarina con el que se siente “muy empoderada”. Eso sí, manteniendo “los pies en la tierra”, sabiendo cuáles son sus virtudes y sus defectos.

La soltera quiere dejar claro que, aunque trabaje de gogó, no hay que fiarse de los estereotipos: “No significa, como dice la gente, que yo sea una marrana. Sí, voy enseñando el culo, pero hoy día vas a la playa y la gente no solo enseña el culo”.

Sin embargo, en el amor no ha tenido suerte porque ella es una mujer “más tradicional” y el 80% de los hombres que flirtean con ella “tienen pareja”. Por eso viene a ‘First Dates’, para encontrar una pareja que busque lo mismo que ella, que le haga reír y provoque en ella una bonita sonrisa.

Así es Juan, su cita de 'First Dates'

Su cita es Juan, un hombre de 33 años “bastante chapado a la antigua” o, como él mismo dice, “a la vieja usanza”. Considera que a día de hoy es más difícil encontrar el amor que tener sexo... ¿lo encontrará en Mónica?

Sus primeras impresiones no coinciden, pues él no es el prototipo de la soltera, mientras que a Juan le parece una mujer atractiva que entra por los ojos. Sin embargo, el soltero tiene el detalle romántico de traerle una rosa a su cita: ¿Triunfará el amor entre ellos?

El momentazo de la cita

La cita ha ido avanzando de manera normal, con un Juan y una Mónica dejándose llevar y fluyendo como nunca. Sin duda, uno de los momentazos ha llegado en el ecuador de la cita, cuando ha llegado el momento de hablar de su actividad laboral o profesional.

"¿A qué te dedicas?", le ha preguntado el soltero a su cita. "A un poco de todo", ha señalado Mónica, tras lo que ha concretado que es camarera, comercial... en resumidas cuentas, "lo que toque". Además, Mónica baila por las noches, algo que Juan ha confesado ante las cámaras de 'First Dates' que le gustaría ver en un futuro, a modo de deseo.

No obstante, Mónica lo tiene claro: cuando conoce a alguien "deja de bailar porque prefiere dedicarle tiempo a esa persona a estar bailando", según le ha contado a su cita.

Tras este intercambio de palabras, una pregunta de Mónica desataba por completo la risa en Juan: "Y tú, ¿has estudiado algo? ¿O tienes la carrera del galgo como yo?". El soltero se quedaba 'loco': "¿Qué carrera tienes tú? ¿Has dicho la carrera del galgo? Qué guasa tienes... se nota que eres andaluza".

Posteriormente, Juan no se ha cortado ante Mónica, después de confesar que se iría de tapas por Granada (de dónde es Mónica) con ella hasta el amanecer... "y lo que surja": "Te veo muy correcta, no sé. Me transmites buena vibra. Tienes una mirada como cautivadora. Te brilla mucho la mirada". Esto último ha provocado la risa tonta en la soltera.

