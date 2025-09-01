Suso y Nuria descubren que son incompatibles futbolísticamente hablando en este momentazo: ¡Dale play!

Un soltero se ve sorprendido en 'First Dates' por un curioso test elaborado por su cita: “¿Qué me dices?”

Compartir







Nuria es una mujer de 52 años procedente de Ourense cuyo envidiable tono moreno de piel hace dudar a las personas sobre sus orígenes gallegos, asegura. Se define a sí misma "feliz, básicamente" aunque, en el amor, solo "por momentos". Tras haber estado casada dos veces, a la soltera no le importaría iniciar un tercer o un cuarto matrimonio porque le parece "precioso" ese momento. Físicamente no tiene ningún prototipo, aunque bien es cierto que le llaman más la atención los hombres altos, delgados y que se cuiden un poquito, además de que sea capaz de hacerle reír: "Lo que pedimos todas". Entre sus aficiones está apuntarse a todo.

Su cita es Suso, un pintor de 56 años procedente de A Coruña que tiene por costumbre teñirse la barba de colores desde que vio a su hijo hacer lo mismo con su pelo en la pandemia. "La pongo del color que se tercie", afirma el soltero. Al verse por primera vez, Nuria no ha podido disimular el "choque" que le ha producido esta peculiar característica: "Simpática pero no va con mi estilo". El soltero, por su parte, considera que su cita "está muy bien", algo que no se esperaba.

Los dos comienzan a conocerse en la barra del restaurante de 'First Dates' , donde hablan sobre los tatuajes que tiene Suso. El de la espalda no consigue convencer a Nuria, quien asegura ser una persona a la que le gustan los tattoos grandes. Sin embargo, el suyo "le parece un poco exagerado", confiesa: ¿Irá todo mejor durante su cena?

La discrepancia que podría estropear su cita

El soltero le comenta cuál es su edad, una cifra que sorprende a Nuria pues no los aparenta gracias al deporte. Suso le pregunta si ella entrena sin esperar que la soltera llegase a pedir en su época en el instituto que quedara exenta de hacer Educación Física los dos días obligatorios: "Nunca le vi la gracia". Tampoco tienen en común la paternidad pues Suso es padre de un joven de 26 años y Nuria no a pesar de haber estado casada dos veces. "A ver si toca la tercera, vamos a ver cómo va la cosita. A la tercera va la vencida", deja caer el soltero.

Sin embargo, la mayor discrepancia llega cuando la soltera le pregunta a su cita de qué equipo es. "¿Y tú?", responde Suso entre risas. Nuria ha preguntado primero, por lo que no va a dejar que el soltero se escape de responder a la gran pregunta. "Soy del Barça", confiesa. Nuria se lleva las manos a la cabeza al sentir una gran decepción. "Pero por llevarle la contraria a mi padre. Mi padre era del Madrid y yo lo contrario. Me gusta el futbol en general", se justifica. Lo que él no se esperaba es que su cita fuese del Real Madrid: "Le dije que no me importaba pero yo soy del Barça cerrado. Tengo allí a Messi en las paredes y tengo a todo el Barcelona que los voy poniendo uno a uno. Esta mujer no puede entrar en mi casa".