Lara Guerra 02 SEP 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Gonzalo y Natalia en 'First Dates'

Gonzalo tiene 24 años, es reponedor de Madrid, de derechas y religioso, “el pack completo de cayetano”. Le gusta vestir clásico y se considera un “viejoven”, no se siente identificado con la gente de su edad, ni siquiera ha ido a una discoteca, le confiesa a Carlos Sobera. En su tiempo libre disfruta de hacer planes con sus coches clásicos, se considera de “otra clase social”. En el amor no ha tenido parejas, ni “rollitos” porque le cuesta hablar con las mujeres al pensar el miedo al rechazo. Le gustan chicas “pijitas y clásicas” del estilo Tamara Falcó.

Su cita es Natalia, una estudiante de trabajo social que llega desde Estepona, Málaga, para encontrar el amor entre las paredes de ‘First Dates’. Se considera una persona muy tranquila y en el amor le cuesta llegar a “algo más”. Al verse, Gonzalo no ha podido evitar pensar que le gustaría tener una cita con una chica más de su estilo y para Natalia, la sensación ha sido la misma: “No me gusta, no es ni alto”.

Gonzalo desvela a Natalia su inseguridad con las mujeres

Ya sentados desde la mesa, la soltera ha querido conocer el motivo por el que su cita ha acudido al restaurante de Carlos Sobera. Él le ha comentado que no le gusta salir, le apetecen los planes caseros, hacer rutas con sus coches y si llega un fin de semana prefiere algo tranquilo; Natalia al escuchar esto, ha confesado al programa que son planes demasiado clásicos y que, pese a que le gusta hacerlos alguna vez, también le resulta aburrido.

En la música la pareja vuelve a no coincidir en gustos, mientras que ella es de música electrónica, él prefiere bandas como ‘Los secretos’; un grupo que ella desconoce y que a él le ha hecho reaccionar con un: “Pues vamos bien”.

La conversación continúa y ha llegado el momento de hablar sobre parejas anteriores. Natalia ha tenido “algo” pero nunca nada serio y él la ha confesado que no ha tenido nada. En este momento, Gonzalo se abre en canal con ella y le cuenta la inseguridad que le supone hablar con otras chicas: “Si veo una chica que me gusta, no le digo nada”; tras esto la soltera no ha dudado en preguntarle si es virgen, él le ha dicho que no, pero ella no ha dudado en no creerle: “Pues yo creo que sí. Con la mano no sirve”, desvela entre risas.