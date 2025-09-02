Miguel Ángel no tiene reparo en decir que continúa enamorado de su exmujer, aunque quiere encontrar un nuevo amor en el programa

Miguel Ángel, un hombre de 50 años que se define a sí mismo como una persona "abierta, alegre y graciosa", vuelve a probar suerte en 'First Dates' por segunda vez. Sin embargo, tenía el presentimiento de que se iba a encontrar en el restaurante con su exmujer, con quien había retomado el contacto recientemente: "Pensaba que iba a ser una sorpresa, lo que pasa es que al escribirla me ha mandado una foto y pues va a ser que no va a ser ella”.

Y es que el soltero confiesa a Carlos Sobera que continua a día de hoy enamorado de Marisa. "Lo dejamos hace tres años porque tonteaba con otras mujeres", confiesa en su momento a solas con la cámara. Esta confesión hace preguntarse al presentador cuál es el motivo por el que viene al programa si no es para encontrar el amor. "Muy sencillo, creo en el poliamor. Si los ángeles hiciesen el amor en el cielo, sería como el poliamor. No hay celos, no hay problemas, es un amor generoso, abierto, sin maldad…", le explica a Carlos Sobera.

Para Miguel Ángel el poliamor "no es solo sexo". "Tienes sentimientos con otras personas tanto tú como tu pareja, es como una familia, algo fraternal… Lo tengo idealizado así", afirma. No obstante, el presentador le pide que mantenga la mente abierta a la hora de conocer a su cita.

Ella es Yannia, una mujer de 49 años estilista y empresaria que trabaja con gimnasios haciendo eventos de físico-culturismo. Su vida ha sido "difícil" a la par que "hermosa", señala. Ambos se saludan en la barra, donde el soltero obtiene su primera impresión sobre su cita: "Me parece una mujer atractiva y yo creo que cualquier hombre se fijaría en ella". Mientras, a Yannia le parece que podía haber venido “más elegante” para conocer a la que podría ser su futura pareja: "Tuvo que haberse esforzado más y haber venido mejor presentado". ¿Cómo reaccionará la soltera cuando se entere de los sentimientos de su cita por su expareja?

Así se ha tomado su cita sus sentimientos por su exmujer

Llega el momento en la velada en el que Yannia y Miguel Ángel hablan sobre sus relaciones pasadas. Momento que aprovecha para confesarle en qué punto se encuentra con la mujer con la que estuvo durante 14 años: "Nos seguimos viendo". Su relación sigue estando tan presente que el soltero le dice que pensaba que iba a ser ella su cita en el programa: "Todavía sigo pillado por ella. No la he dejado de querer, ha sido porque no podíamos convivir pero nos queremos muchísimo".

Esta confesión parece no sentarle muy bien a la soltera: "¿Qué hace aquí sentado en una cita? Ve a buscarla". De hecho, Yannia le deja caer que no parece que la quiera tanto pues se encuentra sentado teniendo una cita con otra mujer. Es entonces cuando le explica su preferencia por las relaciones abiertas, en las cuales "te enfrentas a situaciones a las que no estás acostumbrado".

Sin embargo, esto no mejora la opinión de la soltera al respecto porque ella no sería feliz en una relación de este tipo: "Lo único que quiero abierto es la cuenta de ahorros para que me ingresen mucho dinero".