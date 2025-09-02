Pablo, de 89 años, tiene un ataque de sinceridad al ver a Carlos Sobera esperándole en la puerta del restaurante

Pablo, de 89 años y procedente del barrio madrileño de Móstoles, entra junto a su bastón totalmente preparado para disfrutar de su cita en el restaurante más famoso de la televisión. Al cruzar la puerta de 'First Dates' se percata de que le está esperando el presentador del programa. "¡Hombre, señor Carlos!", exclama nada más verle. "Aquí estoy esperándole", le responde éste ilusionado. "Estaba usted el otro día más guapo que hoy", afirma el soltero en un inesperado arranque de sinceridad. "¿Si no? Tú estás muy jovencito", contesta Carlos Sobera. Y es que Pablo confiesa en su momento a solas con las cámaras que se ve más joven de la edad que tiene.

Tras este divertido momento, ambos se encuentran en la barra del bar donde el presentador trata de conocer más en profundidad al soltero. Contrajo matrimonio muy joven y estuvo casado durante, nada más y nada menos que 64 años. Esto hace pensar a Carlos Sobera que Pablo fue un "hombre de una sola mujer". Sin embargo, el soltero niega con la cabeza. "¿Cómo que no? Si has estado casado, ¿me estás hablando de amantas?", pregunta un sorprendido Sobera, quien recibe una respuesta afirmativa.

Ahora el soltero busca una mujer "de buen ver", que "no lleve la garrotita" y que ronde los 70 años pues quiere encontrar a una pareja más joven. ¿Será esa Josefina? Una mujer que se define a só misma como "moderna y antigua", algo que demuestra con sus ‘outfits’ juveniles. Su edad es una incógnita pues la soltera prefiere no decirla y así dejar que le conozcan por su personalidad.

Carlos Sobera presenta a la pareja pero Pablo queda decepcionado. "No me ha gustado nada, nada, nada", asegura a la cámara. Sin embargo, el desparpajo de la soltera y su postura a la hora de sentarse en una silla desata la risa de los presentes en el restaurante, incluyendo la del presentador y Matías. "No la sueltes", le pide el camarero. "Se me va a tumbar en la cama", asegura Carlos Sobera. Y es que Josefina está sentada "como si tuviera en la playa tumbada", señala Matías. "Pues se tiene que apañar un sombrerito", comenta refiriéndose a su cita, lo que provoca las carcajadas del equipo. "Tiene el pelo muy ligerito entonces el sombrero pues lo disimula mucho", confiesa a solas la soltera.

Los dos se dirigen a su mesa acompañados del presentador cuando Pablo se cruza con otra de las comensales y comenta que le hubiese gustado que fuera ella su cita. "No me la líes", le pide Carlos Sobera antes de dar comienzo a su cita. Sin embargo, los solteros no consiguen encontrar puntos en común durante la velada, lo que les ha llevado a...

La decisión final

Aunque para Josefina "ha estado bien" la cita, la soltera confiesa que ha estado "un poco baja de forma". Algo que le parece lógico a Pablo porque, según afirma, no le ha dicho ni cómo se llama. Sin embargo, su cita pensaba que se había enterado por las veces que se habían referido a ella por su nombre.

"Es que me ha dicho 'Yo no hago nada', 'Estoy rodeado de mujeres'... Eso me lo ha dicho usted, no me lo he inventado yo. ¿A que yo no le he dicho que estoy rodeada de hombres?", apunta Josefina. Por lo que su respuesta a la gran pregunta de si tendrían una segunda cita es clara: "No, no creo".