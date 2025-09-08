First Dates Madrid, 08 SEP 2025 - 23:25h.

Hermeregildo, un sevillano de 75 años, ha llegado por segunda vez al restaurante de 'First Dates' en busca del veradero amor. Y parece ser que en su caso a la segunda va la vencida, porque ha tenido una buena experiencia con Toñi, una mujer onubense que le ha llenado el corazón nada más hablar con ella.

Este obrero jubilado ya supo lo que era un rechazo cuando conoció a una señora que esperaba a un hombre de 40 años. Por eso, llegaba con ganas de encontrar una mujer que sea "coqueta" y que "se cuide". Sus pretensiones se han cumplido cuando Toñi ha llegado al restaurante. "Al verla entrar em entró escalofríos como diciendo 'qué pedazo de mujer'", compartía en privado. Hermeregildo saludaba a la onubense con mucha ilusión y entusiasmo, aunque ella le soltaba algún que otro hcascarrillo.

La brutal complicidad entre los dos solteros

"Los sevillanos y la gente de Huelva nos llevamos fatal", le transmitía. El septuagenario estaba muy seguro de decirle un 'sí' a su cita. "Que color de ojos más bonito tienes", le soltaba Toñi. Veíamos mucha complicidad y conexión entre una y otro, ya que a la mujer le encantaba "la atracción" de Hermeregildo y a este "la simpatía" de la otra, lo que según él se lleva una "'hartá' de puntos".

De un momento a otro, Toñi le preguntaba a su cita si sabía bailar bachata. El sevillano le decía que es uno de sus bailes favoritos, algo en lo que han coincidido. "Es bonita tanto por fuera como por dentro", aseguraba. Hermeregildo reconocía que hacía tiempo que no vivía algo así. Por eso, han decidido trasladarse a la salita donde se viven momentos íntimos llenos de sensualidad -y también de humor como en el caso de María del Mar y Manel-.

Los solteros se han dado un beso de lo más pasional, al estilo del que protagonizaron Rebca y Lolo en otra ocasión. Durante unos segundos, una y otro daban rienda suelta a sus emociones en esta primera vez en 'First Dates'. Ninguno era consciente de lo que estaban viviendo. Ya en la decisión final, la contestación estaba más que clara en los dos. "No tendría una segunda cita, también una tercera y las que ella quiera", aseguraba Hermeregildo.

Toñi, por su parte, se mostraba a favor de seguirse viendo ya que para ella ha sido una cita excepcional. "¿Qué te parece si vamos a bailar juntos bachata y nos conocemos mucho mejor?", le proponía al término de la cena.