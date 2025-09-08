First Dates Madrid, 08 SEP 2025 - 23:15h.

Un payaso saca a la luz la risa contagiosa de su cita durante su decisión final

El ataque de risa de Carlos Sobera con un soltero nada más conocerle: "Me va a dar algo"

Compartir







Manel y María del Mar están hechos el uno para el otro. Su complicidad y química han conseguido recrear un momentazo en 'First Dates' cuando el primero ha conseguido sacar a la luz la particular risa de su cita. No ha sido casual. Es algo que el barcelonés de 53 años consigue normalmente, ya que además de ser operario en una fábrica trabaja como payaso alegrándole la vida a las personas. "El sentido del humor es seguir siendo niño, seguir en la infancia", comparte en privado.

Para él, la risa es como un juego "donde se está siempre aprendiendo". Y parece ser que ha dado en el clavo porque María del Mar se define como una persona llena de vida y "un poco loca", "Siempre estoy cantando, riendo", dice. Pese a su espontaneidad, la monitora escolar asegura que también se pone "en su sitio" cuando tiene una labor seria.

"Soy payaso": La profesión de Manel enamora a María del Mar

En un primer momento, Manel se ha contentado al ver a su cita. "Me ha gustado, es guapa". Amos han coincidido además cuando han confesado que están divorciados. Poco a poco, podíamos ver las personalidades de una y otro salir a la luz cuando Manel le aseguraba que se dedica a alegrarle la vida a todo ser humano que se cruza. "Soy payaso. He descubierto el 'crown' como forma de vida", le decía. "Yo soy un poco payasita también, como si ejerciera", le contestaba la otra.

Manel cree que con el arte del humor existe un "acto de reciprocidad bonito". En esta cita no solo ha habido espacio para la diversión. También ha habido emoción y sentimiento. "A intensa sí que no me gana nadie", le transmitía María del Mar. "No me esperaba conocer a una mujer así", lanzaba Manel asegurando que su cita le había conquistado finalmente.

Por eso, han decidido trasladarse a una salita más íntima donde otros solteros, como Hermeregildo y Toñi, protagonizan momentos llenos de sensualidad. Manel y María del Mar han cantado el icónico tema de Camilo Sesto 'Vivir Así Es Morir De Amor'. Tras ello, en 'First Dates' se han vivido unos instantes únicos, de los que dejan huella en el programa -como el apasionado beso entre Hermeregildo y Toñi-.

"Un aplauso para nosotros por lo mal que lo hemos hecho", compartía María del Mar. Un ataque de risa ha marcado la decisión final por ese cántico lleno de humor. "Me muero de risa", decía ella con su peculiar ruido. ¿Querrán seguirse conociendo llegados a este punto?

Tanto la mujer como su cita han aceptado tener un segundo encuentro, al igual que Mario y Daniel tras unos momentos llenos de sensualidad-. "Me ha parecido un chico súper conocido", contestaba ella a Manel, que le pedía irse junto a él.