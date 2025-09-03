First Dates 03 SEP 2025 - 23:24h.

La cita de Pablo y Manu ha sido maravillosa hasta que una pregunta ha empeñado la toda la velada

Un soltero se ve sorprendido en 'First Dates' por un curioso test elaborado por su cita: “¿Qué me dices?”

Compartir







Dos jóvenes andaluces se han conocido en el famoso restaurante del amor. Pablo, un asistente de dirección de 27 años, ha entrado por la puerta de 'First dates' para descubrir a su cita. El soltero se ha definido como una persona creyente, cariñosa, comunicativa y con bastante responsabilidad afectiva e inteligencia emocional.

De la mirada del joven de Huelva han saltado chispas cuando ha visto aparecer a su acompañante. Manu, un trabajador de una residencia de ancianos de 34 años, se ha presentado en cuanto ha llegado. La conexión entre ambos ha surgido desde el primer momento y las miradas y las sonrisas cómplices han protagonizado toda la cena.

Carlos Sobera les ha pedido que pasasen al comedor para disfrutar de la velada. La cita se ha basado sobre todo en hablar de sus gustos, siendo uno de ellos la Semana Santa. Mientras Pablo hablaba sobre la de Huelva, Manu no ha podido resistirse a sacar pecho por la de Sevilla. Todo iba bien hasta que una pregunta ha empañado la ilusión de Pablo.

"¿A largo plazo te propondrías formar una familia?", le ha preguntado el soltero de Huelva. Manu se ha sorprendido al escuchar estas palabras: "¿Hablas de adoptar a críos?" Pablo le ha explicado que esa es la opción que baraja él para más adelante. Sin embargo, Manu le ha confesado que ese no es el plan que tiene él para el futuro.

"Que Manu no quiera ser padre me ha chocado bastante, me ha dejado en shock", explicaba el soltero sobre su acompañante. Manu le ha dado todos los motivos por los que no quiere ser padre: "Soy tajante en eso. A mí casarme sí, pero el tema de formar una familia con críos, no. Ahí sí podemos chocar un poco porque yo para eso soy un poco recto. Yo no quiero, a mí los niños no me gustan. Tengo a mis sobrinos cinco minutos al lado y ya estoy diciéndole a la madre que se los lleven".

Por su parte, Pablo le ha mencionado a su compañero que él tiene mucha ilusión por serlo: "Me gustaría casarme. Desde pequeño lo tengo muy claro y después también el formar una familia con mis hijos". Manu ha vuelto a insistirle diciendo que no lo veía viable: "No estoy en ese momento, nunca lo he estado".

La decisión final de Pablo y Manu

A pesar de no haber estado de acuerdo cien por cien en algunos aspectos, la cita entre los dos solteros ha ido de maravilla. Cuando la cena ha finalizado, los jóvenes andaluces se han sentado juntos y han escuchado la tan esperada pregunta: "¿Queréis una segunda cita?" Los solteros se han mirado y se han sonreído mutuamente al oír esas palabras.

De una manera muy entusiasta, tanto Pablo como Manu han decidido que tenían que conocerse más y han dado el paso de tener una segunda cita, ya sea en una cena o en cualquier otro lugar. Y es que parece que 'First dates' esta vez sí ha acertado trayendo el amor a la vida de estos dos jóvenes andaluces.