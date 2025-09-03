First Dates 03 SEP 2025 - 23:45h.

El presentador no ha podido apenas articular palabra después de que el soltero le confesara que "se le veía mejor en persona que en la televisión"

Ligia, de 75 años, es una agente inmobiliaria jubilada que viene de Mazarrón (Murcia) a 'First Dates' a encontrar el amor. La alegría de esta soltera al ver a Carlos Sobera era total: "Por fin te conozco". Y no solo al ver al presentador, sino también al ver al barman (Matías Roure), a Laura Boado y todo el equipo del programa de Cuatro que la recibía. "Nunca pensé en venir a ver a estos hombres tan bellos", subrayaba una Ligia con la emoción por las nubes.

Ya sentada junto a Carlos Sobera, la soltera sufría un pequeño lapsus: "¿Tu nombre es...?". Al descubrir cómo se llamaba el presentador de Cuatro, esta apuntaba lo siguiente: "¡Como mi hermano!". Un lapsus que venía después de que, ante las cámaras de 'First Dates', la soltera subrayase que había visto a Sobera en múltiples ocasiones en televisión. De hecho, ya adelantaba que le pediría su teléfono a lo largo de su estancia en el restaurante de 'FD'.

Para Ligia, su media naranja tiene que ser simpática y "bailadora": "Estoy viejita pero de corazón tierno". Tras la larga lista de peticiones, Carlos Sobera bromeaba: "Ya está, lo tengo así. Voy a buscarlo".

Sobera recibía a Juan y llevaba a este ante su cita, Ligia. Un Juan que se ha dedicado toda su vida al camión y que viene de Murcia. Y que tiene clara su táctica para ligar: "Me voy a la pista, empiezo a bailar y me voy metiendo por ahí entre medias. Así voy haciendo tonterías...".

El ataque de risa de Carlos Sobera

Pero antes de que se conocieran, Carlos Sobera sufría un ataque de risa como pocos ha tenido en la historia de 'First Dates'. "Se te ve mejor aquí que en la televisión", apuntaba el soltero. "Me va a dar algo", subrayaba un Sobera muerto de risa. Tras este auténtico momentazo, ambos solteros se conocían, con un Carlos que todavía continuaba sin poder articular apenas palabra. "¿Sabes que te veo todas las noches?", le decía Juan. Posteriormente, Juan y Ligia se conocían y se dirigían directamente a la mesa del restaurante de 'First Dates'.

Una vez ya sentados, los dos se han conocido 'despacito y con buena letra'. Aunque las confusiones se han sucedido en más de una ocasión, puesto que en un primer momento, a Juan le costaba un poco entender el nombre de su cita: "¿Gilia?". Aún así, Ligia hacía todo lo posible para que el soltero se quedase con el nombre. Han hablado sobre su familia y sobre dónde viven, entre otras cosas.

Tras esta primera toma de contacto, Juan se disponía a contarle a Ligia cómo es él realmente en todas sus facetas: "Yo soy noble, muy sensible, sentimental a muerte y muy formal".

La pregunta de Juan a Laura Boado

En un momento dado, Juan le preguntaba a Laura Boado si está con Matías (el barman de 'First Dates') o no. "Sabes... me encantaría, pero él no quiere", bromeaba la influencer.

Por último, los dos solteros se dirigían a la 'sala del amor' de 'First Dates', donde se dejarían llevar como nunca y, tras leer una nota en donde ponía que la soltera debía de darle "un beso apasionado a su cita", se darían un caliente y largo beso. "Por el momento te tengo que decir que me gustas mucho", se sinceraba Ligia.

La decisión final

Llegaba el momento de la decisión final, en donde Juan diría "sí" a una segunda cita con Ligia y la soltera, sin pensárselo dos veces, respondería también que "sí".