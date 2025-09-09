First Dates 09 SEP 2025 - 23:06h.

Descubre la cita de Manuel y Elena en 'First Dates'

Manuel tiene 86 años, es electricista y fontanero jubilado; y llega desde Girona para encontrar el amor bajo las luces del restaurante de 'First Dates'. El soltero desvela que antes antes era muy activo, sin embargo, ahora lo es menos desde que tiene problemas de azúcar; además, cuenta que no ha tenido vicios porque "nunca me han gustado" porque le perjudica en su salud.

En el amor le gustaría encontrar a una mujer para cuidarla y tratarla como una reina; quiere que también sea limpia porque confiesa que "mi baño no huele a pipi". Con este dato ha explicado al programa que en algunas ocasiones se ha tenido que salir de otros aseos porque no aguanta los malos olores.

Su cita es Elena, una cocinera y empresaria jubilada de 88 años que llega desde Platja d'Aro, en Girona, para encontrar a su media naranja. Hace años le tocó la lotería y se lo gastó en "una gran cena". La primera reacción de Manuel al verla ha sido muy positiva ya que considera que "está muy bien la mujer"; sin embargo ella le ve "muy bajito" pese a conservarse "muy bien".

Elena tras escuchar a su cita que no le gusta salir: "Me parece un muerto"

Elena desde la mesa, le ha contado que va mucho al centro de Girona porque le gusta ir al Bingo, un punto negativo que ha encontrado Manuel porque a él "no me va". Ha aprovechado este momento para expresarle que no tiene ningún vicio de ningún tipo ni salir; al escuchar estas palabras, la soltera ha expresado una dura opinión a 'First Dates': "Me parece un muerto".

Por otro lado, ambos han hablado sobre cuántos años han estado sin pareja. Manuel ve que la soledad "es muy mala", sin embargo, una nueva discordancia en la pareja, ya que Elena asegura que no podría "vivir con nadie". Al escuchar este zasca, Manuel muy enfadado le ha expresado al programa lo que siente: "¿Pero qué quiere? ¿Qué vaya el viernes y me vaya el lunes?"