Laura tiene 26 años, llega desde Huelva para buscar el amor en 'First Dates'. Está buscando la inspiración y cree que llama la atención; de hecho destaca en especial su pelo verde, que le da un estilo liberal. En el amor no le ha ido muy bien porque es una persona "sin filtros" y en alguna ocasión la dejan sin responder y sin "darme motivos". Quiere una persona que sea diferente y un poco friki. Su cita es Nicky, un estudiante de 21 años de Huelva cuya expareja era "perfecta" porque todo lo que hacía estaba bien, aunque todo se torció cuando le comentó que se sentía chico y esta persona le dijo que "estaba mal de la cabeza". Tras este momento cortó relación con él.

Nada más verse, a Laura no le ha gustado a primera vista su cita porque "quería a alguien más moderno", de su estilo y más disimulado en ser friki. Sin embargo, para Nicky, ambos pegan mucho como pareja. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para compartir una bonita velada donde descubrir si están hechos el uno para el otro.

Laura desvela su gran pasión por las muñecas: "Mi muñeca más cara vale 200 euros y tengo como 157"

Ambos han hablado de la gran sorpresa que les ha parecido ser de Huelva y no encontrarse nunca, aunque también coinciden en ser muy caseros y que esa pueda ser la razón que les ha llevado a no verse.

Tras esto, Laura no ha dudado en contarle su especial gusto por las muñecas: "Estoy un poco loca. Mi muñeca más cara vale 200 euros y tengo como 157". Al escuchar el dinero que se ha gastado, Nicky le ha comentado que su gran pasión por el tatuaje le ah hecho también gastarse grandes cantidades de dinero. La soltera también ha preguntado a su cita si le gusta coleccionar algo, a lo que él le ha respondido que "las colonias". Los botes son los que le gusta y su favorita ha sorprendido encarecidamente a su cita: "Mi favorita es la de David Bustamante".