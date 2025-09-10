Miguel Salazar Madrid, 10 SEP 2025 - 23:00h.

Paco ha llenado de humor y diversión su cita de 'First Dates'. Con total naturalidad, le dice a Carlos Sobera que su verdadero nombre no es Paco. Y nos explica la historia detrás del apodo con mucha gracia. "Llegó el padrino y dijo: ¿cómo le habéis puesto al muchacho? El cura le ha clavado Zacarías poque era el nombre del profeta. Para los papeles y para todo Zacarías, pero luego dijo el padrino 'Paco' y 'Paco' se ha quedado", relata.

Al soltero le ha tocado cenar con Julia, una mujer divorciada de 72 años que se ha quedado sin palabras cuando ha conocido a Paco. Su alegría le ha llegado al corazón. Pero también el otro ha visto en Julia una mujer bella. "Está bien guapa", comentaba. Esta primera conexión también ha existido en la cita entre Marina y Miguel, pese al susto de la primera por querer bendecir la mesa el otro.

Después de 3 meses sin tener relaciones, Paco reconoce que la soledad le está afectando. "Esto es lo más malo del mundo", detalla a Carlos Sobera. "Aparte de compañía busco también amor", puntualizaba.

Poco a poco, hemos ido conociendo cada vez más al Paco más alegre y divertido con sus momentazos. Al preguntarle la camarera si era más de pescado o de carne, el soltero provocaba la risa con su contestación. "Soy de 'chicha'", respondía. Julia, al verlo, pensaba que era alguien al que ya conocía de antes por su humildad y espontaneidad. "Soy muy dicharachero y muy alegre", contaba antes de dar paso al tema del sexo, sobre el que han hablado también Ilyan y Ágata.

Paco alucina con el tiempo que lleva sin sexo Julia

"Soy muy pasional en el sexo", le decía a Julia, que le preguntaba si solía siempre "tener ganas". "Me gusta sentir tus carnes con las mías, tu cara con la mía, besarte, que me beses...", compartía. "Soy fuego en la cama", agregaba. Pese a su deseo sexual, Paco le confesaba a Julia que llevaba 3 meses sin tener ninguna relación. Lo que no se esperaba es que Julia le superase con creces en el tiempo que lleva sin sexo. "Yo llevo 30 años", le contaba.

Paco no daba crédito y sacaba su lado más humorístico. "¿Dónde has estado metida? ¿Cómo has aguantado tanto?", le preguntaba. Julia le decía entre risas que debería "hacer un curso".

Juntos, Julia y Paco han disfrutado de un encuentro a solas en una salita. El momento ha sido lo más romántico que han vivido en 'First Dates', con abrazos y besos en la mejilla. Paco le decía cuál era su forma de abrazar. "A mí me gustan los de corazón", le contaba mientras se unían con mucha conexión.

En la decisión final, una y otro tenían claro que querían seguirse conociendo. "Tendría una segunda cita con Paco porque me ha parecido muy buena persona y muy agradable", respondía Julia. "Yo también. Me ha parecido agradable y me gustaría conocerla más", apostillaba el septuagenario.