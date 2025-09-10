First Dates Madrid, 10 SEP 2025 - 22:35h.

Miguel y Marina parece ser que han congeniado a primera vista. El joven de 26 años ha dejado sin palabras a la gallega de 32 cuando le ha desvelado su edad. Pero esta no ha sido la única sorpresa que se ha llevado la funcionaria en 'First Dates'. Al comenzar la cena, Miguel le ha preguntado a Marina si ella "suele bendecir la mesa". "¿Eres religioso? Estás 'de coña'", contestaba la otra.

"No te rayes..."

Su reacción ha sido parecida a la que tuvo un soltero cuando vio a Mario, otro invitado que venía a buscar pareja, casi desnudo. Marina no ha dado crédito. "Que este es católico, apostólico, romano y yo soy mas atea que Natty Peluso", puntualizaba. Sin embargo, todo ha quedado en un peuqeño susto que ha relajado la tensión de las primeras veces. "No te rayes, era una broma", asegura Miguel.

Quizás este ha sido un buen punto de partida para la cena entre una y otro, porque Miguel asegura que le encanta el vacile. Cree que así se consigue la plena confianza. Más tarde, ambos han charlado sobre las profesiones a las que se dedican y sus relaciones previas. "He tenido parejas pero llevo en el mercado de solteros un año y pico", le contaba Marina. Después, el soltero le transmitía que ya iban a tocar "un tema importante", que no es otro que el tecno.

Ahí los dos han coincidido por completo y ha hecho que la primera cita sea más cercana de lo que ambos esperaban. Miguel cree que Marina "baila bien" este estilo de música. "Pocas veces me encuentro esto", comentaba entre cámaras él. Cuando ha llegado la decisión final, tanto un soltero como otro lo tenían bastante claro, algo que no ha sucedido en el caso de Valero y Jany -que ha recibido calabazas-.

Miguel ha llegado incluso a invitar a la cena a su cita 'First Dates'. "Me parece una chica espectacular, súper risueña, juguetona y con mucho misterio", apostillaba. Para el joven ha sido un 'sí' rotundo la segunda cita con Marina. Por su parte, para ella también han existido muchas ganas de seguir conociendo al soltero con el que ha compartido más que una cena. "Me ha parecido un chico espontáneo. Es un 'sí', sin duda", contestaba. Antes de acabar le lanzaba una última propuesta a Miguel después de descubrir sus gustos musicales. "¿Nos vamos de fiesta a bailar un poco de tecno?", le solicitaba.