Ilyan tiene 38 años y es recepcionista de un hotel. Al llegar al programa, le ha asegurado a Carlos Sobera que su experiencia en el amor está llena de altibajos. Le relata que se enamoró en Barcelona de una chilena, razón por la que decidió luego mudarse al país latinoamericano a empezar una vida nueva. Construyeron una casa, pero su sueño se truncó cuando descubrió que la mujer le había sido infiel. Y no era la primera vez que lo sufría en sus huesos.

"Me han sido infieles todas las parejas"

El hombre llegó a perdonarla pero, aún así, volvió a repetirse la misma historia. "Me han sido infieles todas las parejas, las tres que he tenido pero no renuncio al amor", asegura. Su requisito es una buena conexión sexual con las mujeres. ¿Tendrá el mismo flechazo que ha vivido Paco al ver a Julia?

Ágata, una niñera de 31 años, ha dejado asombrado a Ilyan cuando ha entrado en el restaurante de 'First Dates'. Esta argentina le ha dejado sin palabras. "Es rubia, guapísima", opina. Ya en la mesa, ambos han empezado conversando sobre la edad y luego, sobre los hijos. "Tengo una hija de 4 patas", sorprendía Ilyan.

Ágata respondía que se esperaba otra cosa diferente a una perra. "Me dió un algo", le decía con asombro. Pero, de un momento a otro, el barcelonés no ha dudado en preguntarle cuál ha sido el lugar más extraño donde su cita ha tenido relaciones sexuales. "Soy muy morboso", le aclaraba. Para Ágata, "lo más loco" que ha hecho relacionado con el sexo ha sido "un trío".

Sobre los tríos: "Prefiero de dos hombres y una mujer"

Ilyan, que reconocía tener experiencia y muy claro que para él el sexo es fundamental, le aseguraba que ha practicado tríos tanto con hombres como con mujeres. Y sabe perfectamente qué es lo que más le gusta ligado a la práctica. "Prefiero de dos hombres y una mujer que dos mujeres y un hombre. Es mejor, demasiada presión dos mujeres. Cuando has estado en la situación ves que no es tan fácil como se dice", asegura entre cámaras.

Ilyan le transmitía además que ha hecho "locuras" en su etapa de soltero, algo en lo que coincidía con Ágata. Para el hombre, la argentina era la mujer perfecta. Tal ha sido la conexión -que también han vivido Miguel y Marina pese a un pequeño imprevisto al comenzar su cita-, que han tenido ya sus primeros besos en el programa.

Con las luces apagadas, se han dejado llevar por la pasión y han vivido un momentazo que nunca olvidarán. En la decisión final, Ágata e Ilyan lo tenían muy claro. Ambos han decidido tener una segunda cita tras reconocer que "comparten muchas cosas".