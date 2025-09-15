First Dates 15 SEP 2025 - 16:12h.

La modelo internacional, que ejercerá como camarera, ya está inmersa en las grabaciones de las entregas de esta temporada junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata

Compartir







Acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones. Estos serán algunos de los cometidos de Lidia Santos, la nueva camarera de ‘First Dates, que ya está inmersa en las grabaciones de las entregas de esta temporada en la que se sumará al equipo capitaneado por Carlos Sobera y también integrado por Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Lidia Santos, Miss Málaga 2011 y modelo internacional, ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad junto a relevantes profesionales como Elsa Pataky.

"Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión"

“Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como ‘First Dates’ es muy especial” asegura Lidia Santos en su debut ante las cámaras en su nueva faceta. “Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada”.

Además, confía en que “esta etapa me permita crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí.