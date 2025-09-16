First Dates 16 SEP 2025 - 22:52h.

Alejandro tiene 62 años, prefiere que le llamen ‘Álex’ y es albañil y restaurador de muebles. Es un amante de la música porque para él representa “el estado anímico de cada persona”. Además, le gusta cantar canciones románticas de los años 80. En el amor confiesa que le ha ido bien, sin embargo, su pareja murió y quiere darse una nueva oportunidad en ‘First Dates’ con una persona que le acompañe y le de alegrías.

Tras su presentación, Carlos Sobera no ha dudado en preguntarle por la bolsa que le acompaña, en la que lleva una sorpresa para su cita. Un sombrero con el que imitar a Michael Jackson. Su cita es Vicenta, una peluquera y estilista de 58 años que llega desde Castellón definiéndose como una persona extrovertida, le gusta mucho hablar e interactuar con las personas.

Alejandro, sobre Vicenta: "Creo que hay feeling, pero primero necesitamos un tiempo para conocernos"

Físicamente a Alejandro le ha gustado nada más verla y además, le ha resultado elegante su vestimenta, ya que ha llegado nada más y nada menos que con un sombrero de Italia. Después de unas primeras palabras, Carlos Sobera les interrumpía para acercarles hasta la mesa donde compartir una bonita velada. Como buen estilista, la soltera se ha explayado con el programa en evaluar a Alejandro y considerar que “va descuidado” y que le ha faltado arreglarse, asegura. Para Álex, la cara de Vicenta refleja “sinceridad y simpatía”.

La cena continúa y el soltero le ha comentado que lleva 15 años sin pareja, a lo que ella le comenta que lo importante es “conectar” y Alejandro sin dudarlo le ha expresado que le gusta conocer gente porque es “educado y comprensivo”.

Después de escucharle, Vicenta ha comentado al programa que no tiene paciencia para escuchar a Alejandro hablar “tan lento”. Pese a que Vicenta ha expresado en constantes ocasiones que su cita no es su pareja ideal, el soltero siente unas sensaciones totalmente contrarias: “Creo que hay feeling, pero primero necesitamos un tiempo para conocernos mejor”.