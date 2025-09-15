First Dates 15 SEP 2025 - 22:55h.

Así ha sido el momento en el que han descubierto que iban a tener una cita juntos: "¡No puede ser!""

La reacción de un soltero al descubrir que su cita está embarazada de cinco meses: "No me cierro a nada"

Dos viejos conocidos han acudido a 'First dates' en busca del amor. Josh tiene 24 años, es de Mataró y trabaja como asesor estético. Sus tres pilares fundamentales en una relación son el lujo, la belleza y la humildad. Llemel tiene 37 años, es de Barcelona y ejerce de agente de seguridad. Para él, lo importante es que la persona que tenga al lado sea leal, fiel y de buen corazón.

Josh esperaba en la mesa y Carlos Sobera invitaba a Llemel a acompañarle hasta la misma. Al entrar al restaurante, el soltero no podía creer lo que estaba pasando. Su cara hablaba por sí sola. "¡Esto no puede ser!", decía al ver a su cita. "¿Os conocéis?", preguntaba sorprendido el presentador. Y, tras un forzado saludo cordial, ambos le contaban qué estaba ocurriendo.

Y es que son "prácticamente del mismo lugar". "Nos conocimos por amigos en común", explicaba Llemel. Detrás de cámaras, Josh se desahogaba con el equipo del programa: "Que me ha tocado con 'la Llemela'... Que hacía que no me hablaba con él tres años, que no nos hablábamos, que le veía por la calle y si me podía hacer la loca me la hacía. Me he quedado tiesa como un ajo".

"Tuvimos nuestros malentendidos"

Carlos Sobera les preguntaba entonces cuál había sido su relación en el pasado: "Salimos un día de fiesta y ya está. Tuvimos nuestros malentendidos y cada uno cogió su lugar y se acabó". El presentador sugería que tal vez haberse encontrado en 'First dates' y tener una cita era la oportunidad para "solventar el tema", pero ellos no estaban por la labor: "De cenar, yo ceno. Pero de amor no".

Y, en efecto, la cita fue de mal en peor. Su conversación empeoraba por momentos. Tanto, que Llemel terminó levantándose de la mesa y abandonando la grabación sin dar marcha atrás.