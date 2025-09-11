First Dates 11 SEP 2025 - 23:10h.

Alois intenta sorprender a Gledys y coge el micrófono para entonar una canción

Alois tiene 62 años, está divorciado y no tiene hijos. Gleys tiene 56, es policía retirada y psicóloga y ambos acuden a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor. Nada más verse por primera vez, ambos se han atraído ¿Conseguirán salir juntos del restaurante del amor?

Nuestro soltero ha sorprendido a su cita cogiendo un micrófono y marcándose una actuación durante la cena de los comensales de 'First Dates'. ''Cuando me subo a un escenario, me transformo. Aunque quiera, no lo voy a poder hacer mal'', afirma él antes de lanzarse a cantar.

Pero acto seguido, se disculpa con los comensales y pide perdón por no poder seguir: ''No me siento como para ello. Hoy no era mi día'', después vuelve a su mesa con su cita, que le anima, pero él se disculpa con ella: ''Fatal, estaba temblándome la voz de los nervios''.

Tras este pequeño traspiés, su cena ha ido viento en popa y se han lanzado a hablar de sexo y la confesión de ella ha dejado a su cita sin palabras: ''Yo puedo llegar al orgasmo besando'', Alois por su parte le ha confesado que lleva nueve años sin mantener relaciones, algo a lo que ella no le ha dado importancia.

Durante la conversación, ambos han demostrado una gran capacidad para escucharse mutuamente y compartir detalles íntimos con naturalidad. Esto ha creado un ambiente de confianza que ha ido creciendo a lo largo de la velada, permitiéndoles abrirse emocionalmente.

La cita de nuestros solteros ha ido tan bien que ambos han acabado en la sala de intimidad total del restaurante y ella le ha preguntado a él si le gustaría besarla, él se ha lanzado, pero ella le ha apartado porque prefiere ''sentirlo'' y no hacerlo deprisa y corriendo.

La decisión final

Los dos han confesado lo que le gusta del otro y eso ha dado paso a un gran beso de película que ambos han disfrutado mucho ¿Habrán encontrado el amor nuestros solteros?

Llegado el momento de tomar una decisión, Gleys y Alois se han vuelto a ver y ella se ha pronunciado primero: ''Me gustaría darme la oportunidad de conocerlo'', y él ha aceptado: ''Vamos a aprovechar la noche, vámonos de fiesta''.

Ambos han salido del restaurante con ilusión y una sonrisa sincera, mostrando que, a pesar de los nervios iniciales, la conexión entre ellos es auténtica. El amor no tiene edad, y esta pareja lo ha demostrado apostando por conocerse más allá del programa y han emprendido su nuevo camino juntos.