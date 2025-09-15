La reacción de un soltero al descubrir que su cita está embarazada de cinco meses: "No me cierro a nada"
Así ha sido el momento en el que Carlos ha descubierto el embarazo de Noelia
Noelia ha visitado el restaurante de 'First dates' dispuesta a encontrar el amor. Tiene 44 años, es de Alicante y está embarazada de cinco meses. Hace tiempo decidió congelar un óvulo y darse un plazo. Lleva cinco años sin pareja estable, y por ello ha decidido ser madre soltera. Noelia está "súper ilusionada" con su embarazo, ya que lo deseaba con todas sus fuerzas. Busca a alguien parecido a ella y, sobre todo, que entienda su situación.
Su cita, Carlos, tiene 40 años, es de Valencia y reúne todos los requisitos del prototipo de Noelia. Es director de seguridad, le gusta cuidarse y se considera "una persona aventurera". Ha tenido dos parejas, y cada una de ellas duró cinco años. No llegó a formar familia y por ahora no tiene hijos, aunque es algo que sí que le gustaría hacer en su vida.
Y, en medio del proceso de cumplir su sueño de ser madre, Noelia se ha lanzado viniendo al programa para probar suerte y ver si también cumple su objetivo de volver a tener pareja. Su cita, Carlos, no se ha dado cuenta de su estado. Ambos se han conocido en la mesa del restaurante y ha sido entonces, cuando ya estaban sentados y se disponían a pedir su cena, cuando se ha enterado.
"Sin alcohol, que estoy embarazada"
Tras haber pedido su entrante, su segundo plato y el postre, las mellizas les han ofrecido vino, y ella ha respondido muy clara: "No, yo estoy sin alcohol, que estoy embarazada". En cuanto ha tenido constancia de ello, Carlos no ha dudado en preguntarle de cuánto estaba: "De cinco meses. Pero no hay padre, es un óvulo que congelé", le ha explicado ella.
No obstante, esto no ha supuesto ningún impedimento para él, que se ha sincerado con el equipo del programa: "Yo no me cierro a nada. Yo soy una persona que me dejo llevar. Entonces... Yo no voy a cerrarme la puerta porque esté embarazada, lo mismo estoy perdiendo la oportunidad de que sea la mujer de mi vida".